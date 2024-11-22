Бастрыкин подключился к делу подростка-мигранта, напавшего на ребенка в Тюмени

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении подростка-мигранта, который в Тюмени напал на ребенка и сломал ему нос. Об этом сообщили в СУ СКР по Тюменской области.
«Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении подростка в Тюменской области. В СМИ сообщается, что на территории одного из образовательных учреждений Тюмени 16-летний мигрант причинил телесные повреждения 13-летнему школьнику», — сообщили в региональном СУ СК.
Семья нападавшего подростка недавно приобрела российское гражданство. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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