Бастрыкин подключился к делу подростка-мигранта, напавшего на ребенка в Тюмени

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Глава СК поручил провести проверку
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении подростка-мигранта, который в Тюмени напал на ребенка и сломал ему нос. Об этом сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

«Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении подростка в Тюменской области. В СМИ сообщается, что на территории одного из образовательных учреждений Тюмени 16-летний мигрант причинил телесные повреждения 13-летнему школьнику», — сообщили в региональном СУ СК.

Семья нападавшего подростка недавно приобрела российское гражданство. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении подростка-мигранта, который в Тюмени напал на ребенка и сломал ему нос. Об этом сообщили в СУ СКР по Тюменской области. «Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении подростка в Тюменской области. В СМИ сообщается, что на территории одного из образовательных учреждений Тюмени 16-летний мигрант причинил телесные повреждения 13-летнему школьнику», — сообщили в региональном СУ СК. Семья нападавшего подростка недавно приобрела российское гражданство. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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