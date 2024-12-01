Самые крупные выигрыши в лотерею в 2024 году: на что счастливчики готовы тратить миллионы

В 2025 году жители России получат шанс выиграть один миллиард рублей в рамках лотерей «Русское лото» и «Национальная Лотерея». В течение 2024 года участники из различных уголков страны после участия в розыгрышах забрали суммы, варьирующиеся от нескольких миллионов до одного миллиарда рублей. Так, Юрий и Светлана из Тюмени стали обладателями миллиарда рублей (сумма указана до уплаты налогов) в новогоднем тираже. Они планируют использовать выигрыш на покупку жилья, автомобиля и на путешествия. О самых крупных выигрышах в лотерею в 2024 году, о тратах победителей и о том, как выиграть в розыгрыше — в материале URA.RU.
10 миллионов, Свердловская область
Житель Свердловской области Андрей Корсаков стал обладателем выигрыша в 10 миллионов рублей в лотерее «Рапидо» от «Столото». Он планирует использовать полученные средства для приобретения новой квартиры и обновления своего автомобиля. Победную комбинацию чисел он составил, опираясь на числа, выпавшие в предыдущих розыгрышах, а также даты рождения свои и своего сына. Два года назад Корсаков выиграл в лотерею 90 тысяч рублей.
20 миллионов рублей, Тверская область
Многодетный отец, работник железнодорожной станции из Тверской области стал обладателем главного приза лотереи «12 Добрых дел», размером в 20 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе «Национальной Лотереи». По словам счастливчика, полученные средства планируется потратить на приобретение квартир для его детей и погашение текущих кредитов. Ранее он уже выигрывал суммы в размере 10—12 тысяч рублей.
30 миллионов рублей, Челябинская область
Житель Челябинской области, ставший победителем лотереи с выигрышем в 31,5 миллиона рублей, намерен использовать полученные средства для покупки недвижимости для своих детей, сообщает пресс-служба «Столото». Оставшуюся часть денег мужчина планирует потратить на покупку автомобиля и ремонт своего жилища. Сначала мужчина предполагал, что его приз составляет всего 31 тысячу рублей, и несколько дней находился в состоянии шока от неожиданности.
36 миллионов рублей, Пермский край
В Пермском крае мужчина выиграл крупный приз в размере свыше 36 миллионов рублей в лотерее «Спортлото „6 из 45“, сообщает пресс-служба оператора лотерей. Счастливый билет, стоимостью 50 рублей, был приобретен победителем через мобильное приложение.
40 миллионов, Челябинская область
Житель Челябинской области, Вячеслав Б., в феврале 2024 года стал обладателем более 41 миллиона рублей в лотерее. Летом он повторил свой успех, выиграв свыше 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба «Столото». По их словам, перед участием в розыгрыше Вячеслав ощутил предчувствие удачи, приобрел несколько билетов лотереи «Спортлото „5 из 36“, выбрал числа наугад и снова выиграл.
60 миллионов рублей, ЯНАО
Житель Ямало-Ненецкого автономного округа, выиграл в лотерее «Все или ничего» сумму в 60 миллионов рублей. После уплаты налогов он получит 51 миллион 78 тысяч 642 рубля, сообщает «Столото». С выигрыша будет удержан налог в размере более девяти миллионов рублей в соответствии с действующим законодательством о НДФЛ.
100 миллионов рублей, Москва
Жительница Москвы Екатерина стала обладательницей 100 миллионов рублей, выиграв в лотерею «Миллионер», сообщает пресс-служба компании «Столото». Выигрыш был оформлен после того, как женщина приобрела мед в одном из торговых центров города. Екатерина рассказала, что теперь планирует использовать средства для помощи своим детям в приобретении жилья, а также хочет купить частный дом с огородом. Она также выразила желание вознаградить продавца, который продал ей счастливый лотерейный билет.
140 миллионов рублей, Смоленск
Житель Смоленска стал обладателем выигрыша в 140 миллионов рублей, сыграв в лотерею «Спортлото „4 из 20“», сообщили представители лотерейной компании. Победитель, по имени Дмитрий, рассказал, что накануне выигрыша ему приснился сон, в котором кот разгромил его квартиру. Согласно народным поверьям, такой сон может предвещать финансовый успех. После победы он намерен расширить свой бизнес и инвестировать в благотворительность.
170 миллионов рублей, Москва
В Москве инженер-авиаконструктор Сергей С . стал обладателем суперприза в размере 169 966 000 рублей в лотерее «Спортлото „4 из 20“. После вычета налога ему будет перечислено 144 571 000 рублей, сообщили в „Столото“. Сейчас мужчина на пенсии и проводит свободное время на даче с женой, ухаживая за огородом. На выигранные деньги он планирует приобрести автомобиль, а часть суммы разделить между близкими.
607 миллионов рублей, Челябинская область
В Челябинской области Алексей М., слесарь из Магнитогорска, выиграл 607 миллионов рублей в лотерее. Алексей регулярно участвует в различных лотереях. Его любимая комбинация чисел принесла ему удачу. Когда он узнал сумму выигрыша, то позвонил своему начальнику и отменил все рабочие вопросы. Мужчина планирует потратить часть денег на строительство загородного дома и благотворительность.
Один миллиард рублей, Тюмень
Юрий и Светлана из Тюмени стали победителями новогоднего розыгрыша и выиграли один миллиард рублей. После вычета налогов выигрыш составил 850 миллионов рублей. Пара продолжает жить в Тюмени. Юрий и Светлана планируют потратить часть выигрыша на покупку нового жилья, путешествие и автомобиль. Также Светлана хочет открыть свой логопедический кабинет. Часть денег семья планирует отдать своим детям и потратить на благотворительность.
Как выиграть в лотерею
Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В . Плеханова, заявила, что можно попытаться увеличить свои шансы на выигрыш, оценив математическое ожидание (среднее значение возможных результатов). Диана Дзизинская, доцент кафедры бизнес-статистики университета «Синергия», провела анализ вероятности выигрыша в популярную в России лотерею «Русское лото». По ее расчетам, вероятность составляет около 46 квадриллионов, что крайне мало. Поэтому эксперт рекомендует полагаться на удачу.
Ричард Люстиг, успешный игрок в лотерею, который выиграл крупные призы в семи спонсируемых США лотереях с 1993 по 2010 год, придерживается стратегии использования одних и тех же чисел снова и снова. Однако он не рекомендует выбирать числа, связанные с датами рождения, так как это ограничивает выбор и снижает шансы на выигрыш.
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