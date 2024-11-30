Шанс на исполнение мечты и гонка за везением: какие новогодние лотереи ждут жителей России

Приближается Новый год, а вместе с ним и традиционные лотереи. В 2025 году россияне смогут поучаствовать в розыгрыше миллиарда рублей от «Русского лото» и «Национальной Лотереи». Какие новогодние тиражи ждут жителей России и какую сумму можно выиграть — в материале URA.RU.
«Новогодний миллиард» 2025
В предстоящем розыгрыше «Новогодний миллиард» от «Русского лото» будет разыграно свыше трех миллиардов рублей. Участникам предстоит борьба за главный приз в один миллиард рублей, а также за 100 призов по одному миллиону рублей и другие денежные вознаграждения. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире 1 января в 15:30 по московскому времени на канале НТВ.
Как приобрести билет?
Стоимость билета составляет 150 рублей. Их можно приобрести через сайт или мобильное приложение «Столото» (для лиц старше 18 лет). Также есть возможность купить билеты в специализированных точках продаж компании или у партнеров, включая «Бристоль», «Красное и Белое», сети «Лента», Fix Price, «Окей», АЗС «Лукойл», «Газпроннефть».
Как получить выигрыш?
Призы до 600 000 рублей можно забрать на сайте или через мобильное приложение «Столото». В случае выигрыша крупной суммы нужно прийти в лотерейный центр. Результаты розыгрыша можно посмотреть в прямом эфире на НТВ или в соцсетях «Столото», также есть возможность посмотреть запись трансляции на YouTube, проверить результаты на сайте или позвонить на горячую линию «Столото».
«Мечталлион»
В первый день 2025 года пройдет розыгрыш тиража «Мечталлион» от «Национальной Лотереи», в ходе которого можно выиграть один миллиард рублей. В рамках лотереи будет предоставлен суперприз в размере не менее 100 миллионов рублей. Компания отмечает, что каждый второй билет тиража будет выигрышным.
Праздничный розыгрыш под номером 119 «Мечталлион» будет транслироваться на Первом канале 1 января 2025 года. Обновленный дизайн билетов включает символ года, Щелкунчика и традиционную ель
Лотерея «Мечталлион» также предлагает акцию «Второй шанс: Рождественская сказка». Дополнительный розыгрыш состоится 7 января 2025 года среди всех зарегистрированных билетов, купленных с 24 ноября по 1 января. Участники смогут выиграть один из 500 призов по 50 тысяч рублей каждый. Приобрести билеты «Мечталлион» можно через официальный сайт, в мобильном приложении «Национальная Лотерея», а также в почтовых отделениях по всей России, в фирменных точках продаж и у партнеров бренда.
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