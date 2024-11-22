Москвичка выиграла 100 млн, когда отправилась за медом в магазин

22 ноября 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Екатерина купила три лотерейных билета Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Москве женщина по имени Екатерина выиграла 100 миллионов рублей в лотерее «Миллионер» после покупки меда в торговом центре. Об этом рассказали в компании «Столото». «У меня дома закончился мед, который я люблю добавлять в блины на завтрак. После работы зашла в ТЦ «Афимолл». Сначала купила три с любимым дизайном «Миллионер»: два оказались с небольшими выигрышами. Третий билет начала стирать с бонусов, приговаривая: «Столотоша», ну давай, не подведи, скоро день рождения». Увидела первые 5 миллионов! Уже была в приятном шоке. Продолжила стирать оставшиеся поля, и мои глаза постепенно округлялись с ростом суммы», — приводит слова Екатерины пресс-служба «Столото». По словам Екатерины, она верит в удачу. В планах у нее — помочь детям с покупкой жилья и приобрести частный дом с огородом. Женщина также намерена отблагодарить продавца лотерейных билетов. Екатерина искренне верит в силу удачи и считает этот аспект жизни крайне важным. Когда ее друзья или знакомые достигают успеха, она испытывает настоящую радость за них и поддерживает их в достижениях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве женщина по имени Екатерина выиграла 100 миллионов рублей в лотерее «Миллионер» после покупки меда в торговом центре. Об этом рассказали в компании «Столото». «У меня дома закончился мед, который я люблю добавлять в блины на завтрак. После работы зашла в ТЦ «Афимолл». Сначала купила три с любимым дизайном «Миллионер»: два оказались с небольшими выигрышами. Третий билет начала стирать с бонусов, приговаривая: «Столотоша», ну давай, не подведи, скоро день рождения». Увидела первые 5 миллионов! Уже была в приятном шоке. Продолжила стирать оставшиеся поля, и мои глаза постепенно округлялись с ростом суммы», — приводит слова Екатерины пресс-служба «Столото». По словам Екатерины, она верит в удачу. В планах у нее — помочь детям с покупкой жилья и приобрести частный дом с огородом. Женщина также намерена отблагодарить продавца лотерейных билетов. Екатерина искренне верит в силу удачи и считает этот аспект жизни крайне важным. Когда ее друзья или знакомые достигают успеха, она испытывает настоящую радость за них и поддерживает их в достижениях.