Москвичка выиграла 100 млн, когда отправилась за медом в магазин

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Обзорная по городу. Пермь , торговля, коньки, лотерея, лотерейные билеты, лед, русское лото, столото
Екатерина купила три лотерейных билета Фото:

В Москве женщина по имени Екатерина выиграла 100 миллионов рублей в лотерее «Миллионер» после покупки меда в торговом центре. Об этом рассказали в компании «Столото».

«У меня дома закончился мед, который я люблю добавлять в блины на завтрак. После работы зашла в ТЦ «Афимолл». Сначала купила три с любимым дизайном «Миллионер»: два оказались с небольшими выигрышами. Третий билет начала стирать с бонусов, приговаривая: «Столотоша», ну давай, не подведи, скоро день рождения». Увидела первые 5 миллионов! Уже была в приятном шоке. Продолжила стирать оставшиеся поля, и мои глаза постепенно округлялись с ростом суммы», — приводит слова Екатерины пресс-служба «Столото».

По словам Екатерины, она верит в удачу. В планах у нее — помочь детям с покупкой жилья и приобрести частный дом с огородом. Женщина также намерена отблагодарить продавца лотерейных билетов. Екатерина искренне верит в силу удачи и считает этот аспект жизни крайне важным. Когда ее друзья или знакомые достигают успеха, она испытывает настоящую радость за них и поддерживает их в достижениях.

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В Москве женщина по имени Екатерина выиграла 100 миллионов рублей в лотерее «Миллионер» после покупки меда в торговом центре. Об этом рассказали в компании «Столото». «У меня дома закончился мед, который я люблю добавлять в блины на завтрак. После работы зашла в ТЦ «Афимолл». Сначала купила три с любимым дизайном «Миллионер»: два оказались с небольшими выигрышами. Третий билет начала стирать с бонусов, приговаривая: «Столотоша», ну давай, не подведи, скоро день рождения». Увидела первые 5 миллионов! Уже была в приятном шоке. Продолжила стирать оставшиеся поля, и мои глаза постепенно округлялись с ростом суммы», — приводит слова Екатерины пресс-служба «Столото». По словам Екатерины, она верит в удачу. В планах у нее — помочь детям с покупкой жилья и приобрести частный дом с огородом. Женщина также намерена отблагодарить продавца лотерейных билетов. Екатерина искренне верит в силу удачи и считает этот аспект жизни крайне важным. Когда ее друзья или знакомые достигают успеха, она испытывает настоящую радость за них и поддерживает их в достижениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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