Москвичка выиграла 100 млн, когда отправилась за медом в магазин

В Москве женщина по имени Екатерина выиграла 100 миллионов рублей в лотерее «Миллионер» после покупки меда в торговом центре. Об этом рассказали в компании «Столото».
«У меня дома закончился мед, который я люблю добавлять в блины на завтрак. После работы зашла в ТЦ «Афимолл». Сначала купила три с любимым дизайном «Миллионер»: два оказались с небольшими выигрышами. Третий билет начала стирать с бонусов, приговаривая: «Столотоша», ну давай, не подведи, скоро день рождения». Увидела первые 5 миллионов! Уже была в приятном шоке. Продолжила стирать оставшиеся поля, и мои глаза постепенно округлялись с ростом суммы», — приводит слова Екатерины пресс-служба «Столото».
По словам Екатерины, она верит в удачу. В планах у нее — помочь детям с покупкой жилья и приобрести частный дом с огородом. Женщина также намерена отблагодарить продавца лотерейных билетов. Екатерина искренне верит в силу удачи и считает этот аспект жизни крайне важным. Когда ее друзья или знакомые достигают успеха, она испытывает настоящую радость за них и поддерживает их в достижениях.
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