Россиянин выиграл в лотерею 140 миллионов рублей благодаря коту из сна

Житель Смоленска выиграл в лотерею «Спортлото „4 из 20“ рекордные 140 миллионов рублей. Об этом сообщили представители компании. При этом сам победитель рассказал, что до этого ему приснился кот, который испачкал ему квартиру. В простонародье верят, что такое предзнаменование говорит о финансовом успехе.
«В простонародье говорится, что такой сон [с котом приводит] к финансовому успеху. Он (сон) оказался вещим, кто бы мог подумать?» — рассказал победитель лотереи. Мужчину зовут Дмитрий. Он проживает в Смоленске и является предпринимателем. В «Столото» рассказали, что он приобрел лотерейный билет за 250 рублей, который, по итогу, оказался выигрышным — мужчина выиграл 140 миллионов рублей.
Дмитрий в игровых полях выбирал цифры, связанные с датой рождения близких, а также случайные числа. Мужчина признался, что намерен при помощи выигрыша расширить свой бизнес, а также вложиться в благотворительность. Также они с супругой планируют приобрести большой дом с бассейном и лаунж-зоной.
Россияне используют разные тактики, участвуя в лотерее. На днях стало известно о жителе из Самарской области, который выбирал цифры на билете с закрытыми глазами.
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