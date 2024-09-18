Россиянин выиграл в лотерею 140 миллионов рублей благодаря коту из сна

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина выиграл 140 миллионов рублей в лотерею после того, как тому приснился кот
Мужчина выиграл 140 миллионов рублей в лотерею после того, как тому приснился кот Фото:

Житель Смоленска выиграл в лотерею «Спортлото „4 из 20“ рекордные 140 миллионов рублей. Об этом сообщили представители компании. При этом сам победитель рассказал, что до этого ему приснился кот, который испачкал ему квартиру. В простонародье верят, что такое предзнаменование говорит о финансовом успехе. 

«В простонародье говорится, что такой сон [с котом приводит] к финансовому успеху. Он (сон) оказался вещим, кто бы мог подумать?» — рассказал победитель лотереи. Мужчину зовут Дмитрий. Он проживает в Смоленске и является предпринимателем. В «Столото» рассказали, что он приобрел лотерейный билет за 250 рублей, который, по итогу, оказался выигрышным — мужчина выиграл 140 миллионов рублей.

Дмитрий в игровых полях выбирал цифры, связанные с датой рождения близких, а также случайные числа. Мужчина признался, что намерен при помощи выигрыша расширить свой бизнес, а также вложиться в благотворительность. Также они с супругой планируют приобрести большой дом с бассейном и лаунж-зоной.

Россияне используют разные тактики, участвуя в лотерее. На днях стало известно о жителе из Самарской области, который выбирал цифры на билете с закрытыми глазами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Смоленска выиграл в лотерею «Спортлото „4 из 20“ рекордные 140 миллионов рублей. Об этом сообщили представители компании. При этом сам победитель рассказал, что до этого ему приснился кот, который испачкал ему квартиру. В простонародье верят, что такое предзнаменование говорит о финансовом успехе.  «В простонародье говорится, что такой сон [с котом приводит] к финансовому успеху. Он (сон) оказался вещим, кто бы мог подумать?» — рассказал победитель лотереи. Мужчину зовут Дмитрий. Он проживает в Смоленске и является предпринимателем. В «Столото» рассказали, что он приобрел лотерейный билет за 250 рублей, который, по итогу, оказался выигрышным — мужчина выиграл 140 миллионов рублей. Дмитрий в игровых полях выбирал цифры, связанные с датой рождения близких, а также случайные числа. Мужчина признался, что намерен при помощи выигрыша расширить свой бизнес, а также вложиться в благотворительность. Также они с супругой планируют приобрести большой дом с бассейном и лаунж-зоной. Россияне используют разные тактики, участвуя в лотерее. На днях стало известно о жителе из Самарской области, который выбирал цифры на билете с закрытыми глазами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...