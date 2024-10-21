21 октября 2024

Свердловчанин раскрыл, на что потратит 10 млн, выигранных в лотерею. Фото

Свердловчанин потратит на покупку жилья 10 млн, которые выиграл в лотерею
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский победитель вложит деньги в жилье и автомобиль
Свердловский победитель вложит деньги в жилье и автомобиль

Человеком, выигравшем 10 миллионов рублей в лотерею «Рапидо», оказался водитель из Свердловской области Андрей Корсаков. Мужчина рассказал представителям «Столото», на что потратит солидный куш.

Деньги счастливец планирует вложить в покупку квартиры, обновление автомобиля, а также приобретение оборудования для работы. Он работает личным водителем и дополнительно монтирует системы вентиляции и кондиционирования. Мужчина рассказал в лотерейном центре о своих эмоциях.

«Я был у друга, возились с автомобилем в гараже. Я пытался купить билет несколько раз, но была плохая связь, и я смог приобрести его только дома. Как будто что-то привело меня к участию именно в этом тираже. После зашел как обычно в приложение проверить результаты, и от неожиданности тут же закрыл! И так несколько раз открывал, смотрел, закрывал», — вспоминал мужчина.

Он признался, что выигрыш открыл много возможностей в его жизни. Удачу ему принесла комбинация, составленная из выпавших в предыдущих тиражах чисел и дат рождения Андрея и его сына. К слову, ранее победитель уже становился обладателем приза: два года назад он умудрился выиграть 90 тысяч рублей.

Андрей Корсаков не впервые выигрывает в лотереях
Андрей Корсаков не впервые выигрывает в лотереях
Счастливец объявился в центре «Столото» и рассказал свою историю
Счастливец объявился в центре «Столото» и рассказал свою историю

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Человеком, выигравшем 10 миллионов рублей в лотерею «Рапидо», оказался водитель из Свердловской области Андрей Корсаков. Мужчина рассказал представителям «Столото», на что потратит солидный куш. Деньги счастливец планирует вложить в покупку квартиры, обновление автомобиля, а также приобретение оборудования для работы. Он работает личным водителем и дополнительно монтирует системы вентиляции и кондиционирования. Мужчина рассказал в лотерейном центре о своих эмоциях. «Я был у друга, возились с автомобилем в гараже. Я пытался купить билет несколько раз, но была плохая связь, и я смог приобрести его только дома. Как будто что-то привело меня к участию именно в этом тираже. После зашел как обычно в приложение проверить результаты, и от неожиданности тут же закрыл! И так несколько раз открывал, смотрел, закрывал», — вспоминал мужчина. Он признался, что выигрыш открыл много возможностей в его жизни. Удачу ему принесла комбинация, составленная из выпавших в предыдущих тиражах чисел и дат рождения Андрея и его сына. К слову, ранее победитель уже становился обладателем приза: два года назад он умудрился выиграть 90 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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