Как выиграть в лотерею

Доцент Дзизинская: вероятность выигрыша в «Русское лото» ничтожна мала

11 мая 2024 в 07:35 Размер текста - 17 +

Ольга Лебединская отметила, что не стоит надеяться на выигрыш крупных призов в лотерее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лотерея стала одним из самых популярных вариантов азартных игр. Многие любят в нее играть, в надежде сорвать большой приз. Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская отметила, что выиграть «легкие деньги» можно, просчитав математическое ожидание (среднее значение вероятных значений — прим. URA.RU), однако никогда не стоит надеяться на стопроцентный результат. «Тут действует принцип: чем больше математическое ожидание выигрыша, тем больше требуется игр, чтобы устроитель получил целевой доход. Но чем меньше математическое ожидание, тем меньше участников привлечет эта игра», — отметила Ольга Лебединская, ее слова приводит агентство «Прайм». Поэтому, как заметила Лебединская, организаторам розыгрышей крайне важно, чтобы оценить математическое ожидание было крайне сложно. Доцент кафедры бизнес-статистики университета «Синергия» Диана Дзизинская рассчитала вероятность победы в популярную в России стране лотерею — «Русское лото». Она равна примерно сорока шести квадриллионам, что ничтожно мало. Поэтому эксперт отметил, что всегда лучше надеяться на удачу, чем на математические подсчеты. Успешный игрок лотерею Ричард Люстиг, он выиграл крупные призы в семи спонсируемых США лотереях с 1993 по 2010 год, придерживается такого правила — использовать одни и те же числа снова и снова. При этом он заметил, что лучше не использовать для выбора чисел даты рождения, так как при такой тактике используется менее половины доступных вариантов. Люстиг заметил, что лучше выбирать числа равномерно по всей дорожке. Таким образом человек, играющий в лото, может стать единственным победителем или разделить приз с несколькими участниками. При этом всегда стоит помнить, что за полученные деньги надо будет заплатить налог. Например, если человек выиграл 17 миллионов рублей, то он на руки получит на два меньше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лотерея стала одним из самых популярных вариантов азартных игр. Многие любят в нее играть, в надежде сорвать большой приз. Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская отметила, что выиграть «легкие деньги» можно, просчитав математическое ожидание (среднее значение вероятных значений — прим. URA.RU), однако никогда не стоит надеяться на стопроцентный результат. «Тут действует принцип: чем больше математическое ожидание выигрыша, тем больше требуется игр, чтобы устроитель получил целевой доход. Но чем меньше математическое ожидание, тем меньше участников привлечет эта игра», — отметила Ольга Лебединская, ее слова приводит агентство «Прайм». Поэтому, как заметила Лебединская, организаторам розыгрышей крайне важно, чтобы оценить математическое ожидание было крайне сложно. Доцент кафедры бизнес-статистики университета «Синергия» Диана Дзизинская рассчитала вероятность победы в популярную в России стране лотерею — «Русское лото». Она равна примерно сорока шести квадриллионам, что ничтожно мало. Поэтому эксперт отметил, что всегда лучше надеяться на удачу, чем на математические подсчеты. Успешный игрок лотерею Ричард Люстиг, он выиграл крупные призы в семи спонсируемых США лотереях с 1993 по 2010 год, придерживается такого правила — использовать одни и те же числа снова и снова. При этом он заметил, что лучше не использовать для выбора чисел даты рождения, так как при такой тактике используется менее половины доступных вариантов. Люстиг заметил, что лучше выбирать числа равномерно по всей дорожке. Таким образом человек, играющий в лото, может стать единственным победителем или разделить приз с несколькими участниками. При этом всегда стоит помнить, что за полученные деньги надо будет заплатить налог. Например, если человек выиграл 17 миллионов рублей, то он на руки получит на два меньше.