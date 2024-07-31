В России авиаконструктор стал мультимиллионером после выигрыша в лотерею

«Столото»: авиаконструктор из Москвы выиграл в лотерею более 160 млн

31 июля 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Сергей получит на расчетный счет 144 571 697 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Инженер-авиаконструктор из Москвы Сергей С. выиграл в лотерею «Спортлото «4 из 20» суперприз в 169, 966 миллиона рублей. Однако на расчетный счет после вычета налога он получит 144, 571 миллиона рублей, сообщили в крупнейшем распространителе гослотерей в России — «Столото». «Сергей купил многотиражный билет, стоимость которого составила 1 250 рублей. В соответствии с законодательством победители с крупными выигрышами получают призовую сумму за вычетом налога в течение 180 дней с момента оформления, что позволяет избежать импульсивных трат. Выигрыш москвича — 169 966 702 рубля, налог составит: 25 395 005 рублей», — передает РИА Новости информацию из «Столото». Отмечается, что на расчетный счет победитель получит 144 571 697 рублей. Победитель пока предпочитает оставаться в тени и не делиться подробностями своей жизни с общественностью. В «Столото» поделились, что Сергей по образованию является инженером-авиаконструктором. На данный момент он на пенсии и любит проводить время на даче с супругой, занимаясь уходом за огородом. На выигранные деньги мужчина планирует покупку автомобиля, еще часть суммы он поделит между близкими. Ранее в этой же лотерее выиграл житель Магнитогорска, который получил 607 миллионов рублей. Таким образом он возглавил топ-победителей, сдвинув с лидерской позиции жителя Пермского края, который до этого получил 545 миллионов рублей, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инженер-авиаконструктор из Москвы Сергей С. выиграл в лотерею «Спортлото «4 из 20» суперприз в 169, 966 миллиона рублей. Однако на расчетный счет после вычета налога он получит 144, 571 миллиона рублей, сообщили в крупнейшем распространителе гослотерей в России — «Столото». «Сергей купил многотиражный билет, стоимость которого составила 1 250 рублей. В соответствии с законодательством победители с крупными выигрышами получают призовую сумму за вычетом налога в течение 180 дней с момента оформления, что позволяет избежать импульсивных трат. Выигрыш москвича — 169 966 702 рубля, налог составит: 25 395 005 рублей», — передает РИА Новости информацию из «Столото». Отмечается, что на расчетный счет победитель получит 144 571 697 рублей. Победитель пока предпочитает оставаться в тени и не делиться подробностями своей жизни с общественностью. В «Столото» поделились, что Сергей по образованию является инженером-авиаконструктором. На данный момент он на пенсии и любит проводить время на даче с супругой, занимаясь уходом за огородом. На выигранные деньги мужчина планирует покупку автомобиля, еще часть суммы он поделит между близкими. Ранее в этой же лотерее выиграл житель Магнитогорска, который получил 607 миллионов рублей. Таким образом он возглавил топ-победителей, сдвинув с лидерской позиции жителя Пермского края, который до этого получил 545 миллионов рублей, передает 360.ru.