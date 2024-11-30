30 ноября 2024

В Тюмени на пешеходном переходе сбили ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка переходила дорогу с мамой и братом
Девочка переходила дорогу с мамой и братом Фото:

В Тюмени на пешеходном переходе рядом с домом по адресу Чекистов 33 сбили восьмилетнюю девочку. Ребенок переходил дорогу с мамой и братом, сообщили в Госавтоинспекции региона.

«8-летняя школьница сбита сегодня днем автомобилем „Крайслер“ на улице Чекистов, 33 в Тюмени. Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с мамой и братом», — рассказали в telegram-канале ведомства. 

По предварительным данным, 42-летний водитель не сразу заметил пешеходов, поэтому не успел остановиться. В результате ДТП девочка получила ушибы. 

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В Тюмени на пешеходном переходе рядом с домом по адресу Чекистов 33 сбили восьмилетнюю девочку. Ребенок переходил дорогу с мамой и братом, сообщили в Госавтоинспекции региона. «8-летняя школьница сбита сегодня днем автомобилем „Крайслер“ на улице Чекистов, 33 в Тюмени. Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с мамой и братом», — рассказали в telegram-канале ведомства.  По предварительным данным, 42-летний водитель не сразу заметил пешеходов, поэтому не успел остановиться. В результате ДТП девочка получила ушибы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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