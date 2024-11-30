В Тюмени на пешеходном переходе сбили ребенка

Девочка переходила дорогу с мамой и братом
В Тюмени на пешеходном переходе рядом с домом по адресу Чекистов 33 сбили восьмилетнюю девочку. Ребенок переходил дорогу с мамой и братом, сообщили в Госавтоинспекции региона.
«8-летняя школьница сбита сегодня днем автомобилем „Крайслер“ на улице Чекистов, 33 в Тюмени. Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с мамой и братом», — рассказали в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, 42-летний водитель не сразу заметил пешеходов, поэтому не успел остановиться. В результате ДТП девочка получила ушибы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!