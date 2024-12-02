Давление на Киев и восстановление отношений с Москвой: что вошло в мирный план Трампа

OSW показал апрельский «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине
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Мирный план администрации Трампа был обнародован еще в апреле 2024 года
Мирный план администрации Трампа был обнародован еще в апреле 2024 года Фото:

В администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа был разработан план по разрешению кризиса на Украине, который получил наименование «План Келлога». Предполагается, что именно этот документ был опубликован в интернете. Что это за план, когда он появился и что в него входит — в материале URA.RU.

Что известно о плане

В апреле 2024 года, в разгар президентской кампании в США, генерал в отставке Кит Келлог и Фредерик Флейтц представили документ. В нем обсуждался новый подход к решению украинского кризиса.

Келлог критиковал действия администрации Байдена, указывая на неэффективность подхода, который привел к «украинскому прокси-конфликту». Он обвинил Белый дом в неудачах, таких как недостаточная военная поддержка Киева и излишняя осторожность перед Кремлем. По мнению Келлога, это привело к истощению американских военных ресурсов.

Экс-генерал также рассматривал сценарий, в котором Россия откажется согласиться на предложенные условия. В таком случае, он предлагает угрожать увеличением военной помощи Киеву, чтобы поддержать его в сопротивлении.

Предполагаемый документ «Плана Келлога» появился в сети в декабре 2024 года. Его опубликовал Центр восточных исследований М. Карпия Варшава. Подлинность документа на данный момент не подтверждена. 

Что входит в «План Келлога»

Прекращение изоляции России. Одной из основных целей плана является восстановление дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном.

Мирные переговоры. План Келлога призывает к оказанию давления на обе стороны конфликта — Россию и Украину — с целью договориться о прекращении огня и начале мирных переговоров.

Стимулы для России. В рамках плана предлагается отложить членство Украины в НАТО на 10 лет, а также позволить РФ сохранить контроль над удерживаемыми территориями. Постепенная отмена санкций и нормализация отношений с США предложены как стимулы для России при условии заключения мирных соглашений, приемлемых для Киева.

Поддержка Украины. План подчеркивает важность продолжения военной помощи Киеву, а также предоставления двусторонних гарантий безопасности. Однако Украина должна воздерживаться от попыток изменить статус-кво силой.

Давление на Киев. В качестве последнего средства, план предусматривает возможность прекращения военной помощи США, если Украина откажется от участия в мирных переговорах.

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В администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа был разработан план по разрешению кризиса на Украине, который получил наименование «План Келлога». Предполагается, что именно этот документ был опубликован в интернете. Что это за план, когда он появился и что в него входит — в материале URA.RU. Что известно о плане В апреле 2024 года, в разгар президентской кампании в США, генерал в отставке Кит Келлог и Фредерик Флейтц представили документ. В нем обсуждался новый подход к решению украинского кризиса. Келлог критиковал действия администрации Байдена, указывая на неэффективность подхода, который привел к «украинскому прокси-конфликту». Он обвинил Белый дом в неудачах, таких как недостаточная военная поддержка Киева и излишняя осторожность перед Кремлем. По мнению Келлога, это привело к истощению американских военных ресурсов. Экс-генерал также рассматривал сценарий, в котором Россия откажется согласиться на предложенные условия. В таком случае, он предлагает угрожать увеличением военной помощи Киеву, чтобы поддержать его в сопротивлении. Предполагаемый документ «Плана Келлога» появился в сети в декабре 2024 года. Его опубликовал Центр восточных исследований М. Карпия Варшава. Подлинность документа на данный момент не подтверждена.  Что входит в «План Келлога» Прекращение изоляции России. Одной из основных целей плана является восстановление дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном. Мирные переговоры. План Келлога призывает к оказанию давления на обе стороны конфликта — Россию и Украину — с целью договориться о прекращении огня и начале мирных переговоров. Стимулы для России. В рамках плана предлагается отложить членство Украины в НАТО на 10 лет, а также позволить РФ сохранить контроль над удерживаемыми территориями. Постепенная отмена санкций и нормализация отношений с США предложены как стимулы для России при условии заключения мирных соглашений, приемлемых для Киева. Поддержка Украины. План подчеркивает важность продолжения военной помощи Киеву, а также предоставления двусторонних гарантий безопасности. Однако Украина должна воздерживаться от попыток изменить статус-кво силой. Давление на Киев. В качестве последнего средства, план предусматривает возможность прекращения военной помощи США, если Украина откажется от участия в мирных переговорах.
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