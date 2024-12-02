В администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа был разработан план по разрешению кризиса на Украине, который получил наименование «План Келлога». Предполагается, что именно этот документ был опубликован в интернете. Что это за план, когда он появился и что в него входит — в материале URA.RU.
Что известно о плане
В апреле 2024 года, в разгар президентской кампании в США, генерал в отставке Кит Келлог и Фредерик Флейтц представили документ. В нем обсуждался новый подход к решению украинского кризиса.
Келлог критиковал действия администрации Байдена, указывая на неэффективность подхода, который привел к «украинскому прокси-конфликту». Он обвинил Белый дом в неудачах, таких как недостаточная военная поддержка Киева и излишняя осторожность перед Кремлем. По мнению Келлога, это привело к истощению американских военных ресурсов.
Экс-генерал также рассматривал сценарий, в котором Россия откажется согласиться на предложенные условия. В таком случае, он предлагает угрожать увеличением военной помощи Киеву, чтобы поддержать его в сопротивлении.
Предполагаемый документ «Плана Келлога» появился в сети в декабре 2024 года. Его опубликовал Центр восточных исследований М. Карпия Варшава. Подлинность документа на данный момент не подтверждена.
Что входит в «План Келлога»
Прекращение изоляции России. Одной из основных целей плана является восстановление дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном.
Мирные переговоры. План Келлога призывает к оказанию давления на обе стороны конфликта — Россию и Украину — с целью договориться о прекращении огня и начале мирных переговоров.
Стимулы для России. В рамках плана предлагается отложить членство Украины в НАТО на 10 лет, а также позволить РФ сохранить контроль над удерживаемыми территориями. Постепенная отмена санкций и нормализация отношений с США предложены как стимулы для России при условии заключения мирных соглашений, приемлемых для Киева.
Поддержка Украины. План подчеркивает важность продолжения военной помощи Киеву, а также предоставления двусторонних гарантий безопасности. Однако Украина должна воздерживаться от попыток изменить статус-кво силой.
Давление на Киев. В качестве последнего средства, план предусматривает возможность прекращения военной помощи США, если Украина откажется от участия в мирных переговорах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.