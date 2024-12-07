07 декабря 2024

В Курганской области женщина хотела заработать на бирже, но лишилась денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина лишилась более 128 тысяч рублей Фото:

В Шадринске Курганской области 52-летняя женщина лишилась более 128 тысяч рублей, поверив мошенникам. Они предложили потерпевшей установить приложение, чтобы торговать на бирже, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«В Шадринске 52-летней местной жительнице на сотовый телефон поступил звонок с предложением заработать в интернете при помощи установки приложения для торговли на бирже. Также мошенники сообщили ей о необходимости установки одной из дополнительных программ, которые позволяют демонстрировать экран и удаленно управлять устройством. Женщина выполнила указанные действия, а после этого получила уведомление о списании всех средств с кредитной карты. Ущерб составил более 128 тысяч рублей», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Полицейские призывают граждан критически относиться к предложениям о легком заработке. Также не стоит устанавливать на свои телефоны программы по просьбе неизвестных людей.

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В Шадринске Курганской области 52-летняя женщина лишилась более 128 тысяч рублей, поверив мошенникам. Они предложили потерпевшей установить приложение, чтобы торговать на бирже, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «В Шадринске 52-летней местной жительнице на сотовый телефон поступил звонок с предложением заработать в интернете при помощи установки приложения для торговли на бирже. Также мошенники сообщили ей о необходимости установки одной из дополнительных программ, которые позволяют демонстрировать экран и удаленно управлять устройством. Женщина выполнила указанные действия, а после этого получила уведомление о списании всех средств с кредитной карты. Ущерб составил более 128 тысяч рублей», — сообщили в telegram-канале ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Полицейские призывают граждан критически относиться к предложениям о легком заработке. Также не стоит устанавливать на свои телефоны программы по просьбе неизвестных людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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