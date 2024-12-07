В Курганской области женщина хотела заработать на бирже, но лишилась денег

В Шадринске Курганской области 52-летняя женщина лишилась более 128 тысяч рублей, поверив мошенникам. Они предложили потерпевшей установить приложение, чтобы торговать на бирже, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
«В Шадринске 52-летней местной жительнице на сотовый телефон поступил звонок с предложением заработать в интернете при помощи установки приложения для торговли на бирже. Также мошенники сообщили ей о необходимости установки одной из дополнительных программ, которые позволяют демонстрировать экран и удаленно управлять устройством. Женщина выполнила указанные действия, а после этого получила уведомление о списании всех средств с кредитной карты. Ущерб составил более 128 тысяч рублей», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Полицейские призывают граждан критически относиться к предложениям о легком заработке. Также не стоит устанавливать на свои телефоны программы по просьбе неизвестных людей.
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