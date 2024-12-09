Жители Лобаново обнаружили труп в своем дворе
В селе Лобаново (Пермский район) на улице нашли труп мужчины. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.
«Накрытый труп на скамейке во дворе. Лобаново», — говорится в посте в telegram-канале «ЧП Пермь». Очевидцы добавили, что на месте работает полиция. Тело умершего уже увезли.
URA.RU отправило запрос в пресс-службу Главного управления МВД России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.
Тело мужчины положили на лавку во дворе
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