В пермском селе на улице нашли труп мужчины. Фото, видео

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Жители Лобаново обнаружили труп в своем дворе
Жители Лобаново обнаружили труп в своем дворе Фото:

В селе Лобаново (Пермский район) на улице нашли труп мужчины. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

«Накрытый труп на скамейке во дворе. Лобаново», — говорится в посте в telegram-канале «ЧП Пермь». Очевидцы добавили, что на месте работает полиция. Тело умершего уже увезли.

URA.RU отправило запрос в пресс-службу Главного управления МВД России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.

Тело мужчины положили на лавку во дворе
Тело мужчины положили на лавку во дворе
Фото:

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В селе Лобаново (Пермский район) на улице нашли труп мужчины. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях. «Накрытый труп на скамейке во дворе. Лобаново», — говорится в посте в telegram-канале «ЧП Пермь». Очевидцы добавили, что на месте работает полиция. Тело умершего уже увезли. URA.RU отправило запрос в пресс-службу Главного управления МВД России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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