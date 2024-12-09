Ратибор и Дасья стали самыми редкими именами для детей в Курганской области

В Курганской области наблюдается тенденция выбора редких и необычных имен для новорожденных. В ноябре мужское имя Ратибор и женское Дасья (славянские имена) вошли в топ самых необычных. Об этом сообщает курганский ЗАГС.
«В число редких имен входят Владлен, Гаврил, Демьян, Платон, Ратибор, Спартак для мальчиков и Агния, Аврора, Венера, Дасья, Линда, Евангелина, Луна, Ольга, Елена для девочек». — говорится в данных местной регистрационной службы.
Этот интерес к уникальным именам может быть обусловлен желанием родителей выделить своего ребенка среди других. А также может говорить о желании передать через имя определенные качества или культурную принадлежность. Самыми популярными у курганцев именами для новорожденных стали Артем и Катя.
В октябре текущего года в Курганской области родилось больше мальчиков, чем девочек. Родители давали детям редкие имена, такие как Антон, Далимир, Микаэль для мальчиков и Вера, Данна, Арья для девочек.
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