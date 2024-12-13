У тюменцев подскочил интерес к дорогим автомобилям

В Тюменской области за год спрос на автомобили стоимостью более 1,5 миллиона рублей вырос на 16,7%. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито Авто».
«По данным платформы, спрос на авто с пробегом дороже 1,5 миллиона рублей увеличился на 16,7% год к году», — сообщили эксперты. При этом средняя цена на автомобили в ноябре текущего года составила 2 350 000 рублей.
Лидером по спросу среди марок в регионе стал бренд Toyota — его доля составила 20,8%. На втором месте — BMW с долей в 8,4%, а на третьем месте расположилась марка Kia — 8,1%. Также в пятерку вошли Lexus и Mercedes-Benz, чьи доли составили 7,4% и 7,3% соответственно. Эксперты добавили, что за год выросло и предложение авто в ценовом сегменте от 1,5 миллиона рублей — на 49,1%.
В Тюмени ранее в салоне Mercedes начали продавать китайские автомобили марки Seres. На сайте центра их стоимость начинается от 5 690 000 рублей. По словам консультанта, машины этого бренда пользуются спросом и уже полюбились тюменцам.
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