Тюменский премиальный автосалон начал продавать китайские машины

Цена на автомобили марки Seres начинается от пяти с половиной миллионов рублей
В Тюмени в салоне Mercedes начали продавать китайские автомобили марки Seres. Об этом стало известно журналистам.
«Салон Mercedes последним в городе стал торговать китайским автомобилями. Не так давно на одном из центров появилась вывеска нового бренда — Seres», — сообщает корреспондент URA.RU.
На сайте центра стоимость автомобилей марки Seres начинается от 5 690 000 рублей. По словам консультанта, машины этого бренда пользуются спросом и уже полюбились тюменцам.
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