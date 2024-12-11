11 декабря 2024

Тюменский премиальный автосалон начал продавать китайские машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Цена на автомобили марки Seres начинается от пяти с половиной миллионов рублей
Цена на автомобили марки Seres начинается от пяти с половиной миллионов рублей Фото:

В Тюмени в салоне Mercedes начали продавать китайские автомобили марки Seres. Об этом стало известно журналистам.

«Салон Mercedes последним в городе стал торговать китайским автомобилями. Не так давно на одном из центров появилась вывеска нового бренда — Seres», — сообщает корреспондент URA.RU.

На сайте центра стоимость автомобилей марки Seres начинается от 5 690 000 рублей. По словам консультанта, машины этого бренда пользуются спросом и уже полюбились тюменцам.

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В Тюмени в салоне Mercedes начали продавать китайские автомобили марки Seres. Об этом стало известно журналистам. «Салон Mercedes последним в городе стал торговать китайским автомобилями. Не так давно на одном из центров появилась вывеска нового бренда — Seres», — сообщает корреспондент URA.RU. На сайте центра стоимость автомобилей марки Seres начинается от 5 690 000 рублей. По словам консультанта, машины этого бренда пользуются спросом и уже полюбились тюменцам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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