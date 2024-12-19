19 декабря 2024

В Тюмень придут морозы

В Тюмени 21 декабря похолодает до -22 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Днем 21 декабря в Тюмени сохранится морозная погода
Днем 21 декабря в Тюмени сохранится морозная погода Фото:

Температура воздуха в Тюмени 21 декабря опустится до -22 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

«Тюмень, 21 декабря. Температура ночью составит -22 градуса, днем воздух прогреется до -15», — такой прогноз опубликован на сайте Обь-Иртышского УГМС.

В этот же день в Тюмени ожидается небольшой снег. Днем 22 декабря резко потеплеет до -7 градусов.

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Температура воздуха в Тюмени 21 декабря опустится до -22 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС. «Тюмень, 21 декабря. Температура ночью составит -22 градуса, днем воздух прогреется до -15», — такой прогноз опубликован на сайте Обь-Иртышского УГМС. В этот же день в Тюмени ожидается небольшой снег. Днем 22 декабря резко потеплеет до -7 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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