В Тюмень придут морозы

Днем 21 декабря в Тюмени сохранится морозная погода
Температура воздуха в Тюмени 21 декабря опустится до -22 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.
«Тюмень, 21 декабря. Температура ночью составит -22 градуса, днем воздух прогреется до -15», — такой прогноз опубликован на сайте Обь-Иртышского УГМС.
В этот же день в Тюмени ожидается небольшой снег. Днем 22 декабря резко потеплеет до -7 градусов.
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