В Тюмени в гимназии № 83 ученик порезал руки о стеклянную дверь. Как сообщили очевидцы, мальчик травмировался, врезавшись в преграду. Прокуратура области начала проверку по данному происшествию.
«В средствах массовой информации опубликованы сведения о получении травмы несовершеннолетним в гимназии № 83 города Тюмени. Прокуратура Тюменской области организовала проверку», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Информация о происшествии появилась в местном telegram-канале «ЧС Тюмень» вечером 23 декабря. На кадрах мальчика из 6-го класса учитель школы отправила в медпункт с порезанными руками. Стекло в двери на лестничную клетку было полностью разбито, а на полу — капли крови.
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