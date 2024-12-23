23 декабря 2024

В гимназии Тюмени школьник порезал руки, врезавшись в стеклянную дверь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дверь вела на лестничную клетку
Дверь вела на лестничную клетку Фото:

В Тюмени в гимназии № 83 ученик порезал руки о стеклянную дверь. Как сообщили очевидцы, мальчик травмировался, врезавшись в преграду. Прокуратура области начала проверку по данному происшествию.

«В средствах массовой информации опубликованы сведения о получении травмы несовершеннолетним в гимназии № 83 города Тюмени. Прокуратура Тюменской области организовала проверку», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Информация о происшествии появилась в местном telegram-канале «ЧС Тюмень» вечером 23 декабря. На кадрах мальчика из 6-го класса учитель школы отправила в медпункт с порезанными руками. Стекло в двери на лестничную клетку было полностью разбито, а на полу — капли крови.

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В Тюмени в гимназии № 83 ученик порезал руки о стеклянную дверь. Как сообщили очевидцы, мальчик травмировался, врезавшись в преграду. Прокуратура области начала проверку по данному происшествию. «В средствах массовой информации опубликованы сведения о получении травмы несовершеннолетним в гимназии № 83 города Тюмени. Прокуратура Тюменской области организовала проверку», — сообщается в telegram-канале ведомства. Информация о происшествии появилась в местном telegram-канале «ЧС Тюмень» вечером 23 декабря. На кадрах мальчика из 6-го класса учитель школы отправила в медпункт с порезанными руками. Стекло в двери на лестничную клетку было полностью разбито, а на полу — капли крови.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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