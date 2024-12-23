Курганские студенты рассказали, за что получили по миллиону рублей и как потратят деньги

Студенты-миллионеры из Шадринска потратят выигрыш на квартиры

24 декабря 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Победители Всероссийского проекта из Шадринска потратят приз на покупку и ремонт жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Студенты из Шадринска Курганской области, которые стали победителями трека Всероссийского проекта «Твой Ход» и выиграли по миллиону рублей, рассказали URA.RU о своих проектах и планах. Ребята хотят потратить выигрыш на улучшение жилищных условий. Александра Гудим представила на конкурс профилактическую игру «Безопасная сеть детям». «Проект направлен на формирование безопасного времяпрепровождения в Интернете учеников начальных классов школ города Шадринск, посредством реализации серии мероприятий с использованием специально разработанной настольной игрой „Сетевой бой“. Младшие школьники Шадринска узнают правила безопасности в сети, закрепляют навыки, играя при этом в настольную игру», — рассказала студентка. В проекте приняли участие больше 800 ребят из Шадринска, Кургана и округов Курганской области. Александра планирует вложить выигрыш в покупку квартиры в Кургане. Мария Кыштымова провела молодежный фестиваль «Вдохновляя сердца», который стал площадкой совместного досуга и активной социальной деятельности молодых семейных и студенческих пар. Супруги проводили социальные акции в помощь людям и животным, мастер-классы, соревновались в творческом конкурсе. Мария решила потратить приз с пользой, на что конкретно — пока не определилась. Супруг Марии Сергей Кыштымов представил студенческий фиджитал-клуб «Мы в игре». Этот проект направлен на сознательное сочетание цифровых и физических активностей среди студентов. «У клуба есть два приоритетных направления — фиджитал-тактическая стрельба и фиджитал-футбол. Члены клуба смогли улучшить свои навыки благодаря совместным тренировкам и обучающим мастер-классам. Проектом заинтересовались студенты, которые вдохновляются как цифровыми играми, так и физической активностью, а также те, кто хочет объединить эти сферы в единое целое», — рассказал автор. Приз он намерен потратить на улучшение жилищных условий — сделать ремонт в квартире. Ранее URA.RU писало, что трое студентов Шадринского педагогического университета стали победителями трека «Делаю» Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» и выиграли по миллиону рублей. Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студенты из Шадринска Курганской области, которые стали победителями трека Всероссийского проекта «Твой Ход» и выиграли по миллиону рублей, рассказали URA.RU о своих проектах и планах. Ребята хотят потратить выигрыш на улучшение жилищных условий. Александра Гудим представила на конкурс профилактическую игру «Безопасная сеть детям». «Проект направлен на формирование безопасного времяпрепровождения в Интернете учеников начальных классов школ города Шадринск, посредством реализации серии мероприятий с использованием специально разработанной настольной игрой „Сетевой бой“. Младшие школьники Шадринска узнают правила безопасности в сети, закрепляют навыки, играя при этом в настольную игру», — рассказала студентка. В проекте приняли участие больше 800 ребят из Шадринска, Кургана и округов Курганской области. Александра планирует вложить выигрыш в покупку квартиры в Кургане. Мария Кыштымова провела молодежный фестиваль «Вдохновляя сердца», который стал площадкой совместного досуга и активной социальной деятельности молодых семейных и студенческих пар. Супруги проводили социальные акции в помощь людям и животным, мастер-классы, соревновались в творческом конкурсе. Мария решила потратить приз с пользой, на что конкретно — пока не определилась. Супруг Марии Сергей Кыштымов представил студенческий фиджитал-клуб «Мы в игре». Этот проект направлен на сознательное сочетание цифровых и физических активностей среди студентов. «У клуба есть два приоритетных направления — фиджитал-тактическая стрельба и фиджитал-футбол. Члены клуба смогли улучшить свои навыки благодаря совместным тренировкам и обучающим мастер-классам. Проектом заинтересовались студенты, которые вдохновляются как цифровыми играми, так и физической активностью, а также те, кто хочет объединить эти сферы в единое целое», — рассказал автор. Приз он намерен потратить на улучшение жилищных условий — сделать ремонт в квартире. Ранее URA.RU писало, что трое студентов Шадринского педагогического университета стали победителями трека «Делаю» Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» и выиграли по миллиону рублей. Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».