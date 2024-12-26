Пробки сосредоточены в центре города
Пробки в Тюмени оцениваются на девять баллов из десяти. Такие данные опубликованы на сервисе 2ГИС.
«Тюмень, 27 декабря, 17:00. Пробки девять баллов», — указано на сайте 2ГИС.
Основные заторы сосредоточены в центральной части города. Постоять придется на улицах Мельникайте, 50 лет ВЛКСМ, Профсоюзной и других.
Сервисом отмечено семь ДТП. Три аварии зафиксированы на улице 50 лет Октября, одна — на улице Профсоюзной, Мориса Тореза и других.
Пробки достигли 9 баллов
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