26 декабря 2024

Тюмень сковали километровые пробки. Скрин

В Тюмени пробки достигли девяти баллов
© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки сосредоточены в центре города
Пробки сосредоточены в центре города Фото:

Пробки в Тюмени оцениваются на девять баллов из десяти. Такие данные опубликованы на сервисе 2ГИС.

«Тюмень, 27 декабря, 17:00. Пробки девять баллов», — указано на сайте 2ГИС.

Основные заторы сосредоточены в центральной части города. Постоять придется на улицах Мельникайте, 50 лет ВЛКСМ, Профсоюзной и других.

Сервисом отмечено семь ДТП. Три аварии зафиксированы на улице 50 лет Октября, одна — на улице Профсоюзной, Мориса Тореза и других.

Пробки достигли 9 баллов
Пробки достигли 9 баллов
Фото:

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Пробки в Тюмени оцениваются на девять баллов из десяти. Такие данные опубликованы на сервисе 2ГИС. «Тюмень, 27 декабря, 17:00. Пробки девять баллов», — указано на сайте 2ГИС. Основные заторы сосредоточены в центральной части города. Постоять придется на улицах Мельникайте, 50 лет ВЛКСМ, Профсоюзной и других. Сервисом отмечено семь ДТП. Три аварии зафиксированы на улице 50 лет Октября, одна — на улице Профсоюзной, Мориса Тореза и других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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