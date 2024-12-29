29 декабря 2024
28 декабря 2024

В ЯНАО из-за ДТП с грузовиком пострадали два пассажира автобуса

© Служба новостей «URA.RU»
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Два пассажира автобуса пострадал из-за ДТП с грузовиком в ЯНАО
Два пассажира автобуса пострадал из-за ДТП с грузовиком в ЯНАО Фото:

На трассе ЯНАО произошло столкновение грузового автомобиля MAN и автобуса «НЕФАЗ». В результате ДТП пострадали два человека, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО.

«На 0 километре + 150 метров автодороги УКПГ-1-УКПГ-1АС, ЯНАО, водитель автомобиля MAN… совершил столкновение с автобусом „НЕФАЗ“. В результате ДТП два пассажира автобуса получили травмы», — написано в telegram-канале ведомства.

По предварительной информации, виновником является грузовой автомобиль. Госавтоинспекторы считают, что он выехал на полосу встречного движения, из-за чего и столкнулся с автобусом.

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На трассе ЯНАО произошло столкновение грузового автомобиля MAN и автобуса «НЕФАЗ». В результате ДТП пострадали два человека, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО. «На 0 километре + 150 метров автодороги УКПГ-1-УКПГ-1АС, ЯНАО, водитель автомобиля MAN… совершил столкновение с автобусом „НЕФАЗ“. В результате ДТП два пассажира автобуса получили травмы», — написано в telegram-канале ведомства. По предварительной информации, виновником является грузовой автомобиль. Госавтоинспекторы считают, что он выехал на полосу встречного движения, из-за чего и столкнулся с автобусом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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