В ЯНАО из-за ДТП с грузовиком пострадали два пассажира автобуса

Два пассажира автобуса пострадал из-за ДТП с грузовиком в ЯНАО
На трассе ЯНАО произошло столкновение грузового автомобиля MAN и автобуса «НЕФАЗ». В результате ДТП пострадали два человека, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО.
«На 0 километре + 150 метров автодороги УКПГ-1-УКПГ-1АС, ЯНАО, водитель автомобиля MAN… совершил столкновение с автобусом „НЕФАЗ“. В результате ДТП два пассажира автобуса получили травмы», — написано в telegram-канале ведомства.
По предварительной информации, виновником является грузовой автомобиль. Госавтоинспекторы считают, что он выехал на полосу встречного движения, из-за чего и столкнулся с автобусом.
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