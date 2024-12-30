Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков с наступающим Новым годом. Он сказал, что, несмотря на испытания, с которыми регион столкнулся в 2024 году, это время было наполнено потрясающими эмоциями, а также новыми победами и свершениями.
«Дорогие земляки, завершается 2024 год. Он был насыщен событиями и испытаниями, но вместе с этим богат на искренние и добрые эмоции, большие и малые победы… С наступающим Новым годом!», — сказал Моор в видео, опубликованном в его telegram-канале.
Он поблагодарил тюменцев за труд, мужество искреннюю любовь к своей семье, региону и стране. Губернатор от всей души пожелал, чтобы позитивный настрой и энергия не покидали весь новый 2025 год, тревоги и переживания остались в прошлом, а будущее принесло только хорошие вести, радостные события, новые возможности, перспективы, приумножило победы, достижения и сделало семейное счастье бесконечным.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!