30 декабря 2024
29 декабря 2024

«Этот год был богат на эмоции»: Моор поздравил тюменцев с уходящим и наступающим Новым годом. Видео

Глава Тюменской области поздравил земляков с наступающим Новым годом
© Служба новостей «URA.RU»
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Моор поздравил тюменцев с наступающим Новым годом
Моор поздравил тюменцев с наступающим Новым годом Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков с наступающим Новым годом. Он сказал, что, несмотря на испытания, с которыми регион столкнулся в 2024 году, это время было наполнено потрясающими эмоциями, а также новыми победами и свершениями.

«Дорогие земляки, завершается 2024 год. Он был насыщен событиями и испытаниями, но вместе с этим богат на искренние и добрые эмоции, большие и малые победы… С наступающим Новым годом!», — сказал Моор в видео, опубликованном в его telegram-канале.

Он поблагодарил тюменцев за труд, мужество искреннюю любовь к своей семье, региону и стране. Губернатор от всей души пожелал, чтобы позитивный настрой и энергия не покидали весь новый 2025 год, тревоги и переживания остались в прошлом, а будущее принесло только хорошие вести, радостные события, новые возможности, перспективы, приумножило победы, достижения и сделало семейное счастье бесконечным.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков с наступающим Новым годом. Он сказал, что, несмотря на испытания, с которыми регион столкнулся в 2024 году, это время было наполнено потрясающими эмоциями, а также новыми победами и свершениями. «Дорогие земляки, завершается 2024 год. Он был насыщен событиями и испытаниями, но вместе с этим богат на искренние и добрые эмоции, большие и малые победы… С наступающим Новым годом!», — сказал Моор в видео, опубликованном в его telegram-канале. Он поблагодарил тюменцев за труд, мужество искреннюю любовь к своей семье, региону и стране. Губернатор от всей души пожелал, чтобы позитивный настрой и энергия не покидали весь новый 2025 год, тревоги и переживания остались в прошлом, а будущее принесло только хорошие вести, радостные события, новые возможности, перспективы, приумножило победы, достижения и сделало семейное счастье бесконечным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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