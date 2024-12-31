Первый новорожденный на Ямале, новогодний забег и меры социальной поддержки: события 1 января в ЯНАО

Власти ЯНАО ввели новые меры социальной поддержки жителям округа (архивное фото)
Новые меры социальной поддержки в ЯНАО, первый новорожденный в 2025 году, новогодняя пробежка и города, куда ямальцы отправятся отдыхать. Об этих и других событиях 1 января — в подборке URA.RU.
- Первым новорожденным на Ямале в 2025 году стал мальчик Виктор. Грудничок из Нового Уренгоя (ЯНАО) родился весом 2 890 граммов и ростом 50 сантиметров;
- Вступают в силу новые меры социальной поддержки в сфере образования, соцзащиты ямальцев, жилищной политики, ветеринарии и по защите коренных жителей Ямала. Со всеми выплатами и компенсациями можно ознакомиться здесь;
- На площадке „Виадук“ в Новом Уренгое более 300 бегунов устроили Новогоднюю пробежку. Мероприятие прошло в шестой раз, участники пробежали 2025 метров;
- В тундре Ямальского района пропала женщина с двумя детьми. Их искали сотрудники "Ямалспаса", которые позже нашли и отвезли пропавших домой;
- Жители ЯНАО на зимние каникулы отправятся в Уфу, Москву и Новосибирск. Эти города стали самыми популярными для бронирования билетов на длинные новогодние выходные;
- На Карамовском посту открылась круглосуточная заправка для фур и легковых автомобилей. Теперь на въезде в ЯНАО работают три топливные колонки для легковых автомобилей и одна для грузовиков.
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