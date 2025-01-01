01 января 2025
31 декабря 2024

В первый день нового года на трассе под Тюменью погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчину сбила легковушка
Мужчину сбила легковушка Фото:

В Тюменском районе вечером 1 января насмерть сбили пешехода. ДТП произошло на участке трассы Екатеринбург-Тюмень. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

«Вечером 1 января 2025 года на 304 км автодороги Екатеринбург — Тюмень 35-летний водитель автомобиля SKODA RAPID совершил наезд на пешехода. Последний погиб на месте», — сообщили в ведомстве.

В Госавтоинспекции Тюменской области рассказали, что погибший лежал на проезжей части. Рядом с ним обнаружили бутылку водки. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменском районе вечером 1 января насмерть сбили пешехода. ДТП произошло на участке трассы Екатеринбург-Тюмень. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  «Вечером 1 января 2025 года на 304 км автодороги Екатеринбург — Тюмень 35-летний водитель автомобиля SKODA RAPID совершил наезд на пешехода. Последний погиб на месте», — сообщили в ведомстве. В Госавтоинспекции Тюменской области рассказали, что погибший лежал на проезжей части. Рядом с ним обнаружили бутылку водки. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...