В первый день нового года на трассе под Тюменью погиб человек

Мужчину сбила легковушка
В Тюменском районе вечером 1 января насмерть сбили пешехода. ДТП произошло на участке трассы Екатеринбург-Тюмень. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
«Вечером 1 января 2025 года на 304 км автодороги Екатеринбург — Тюмень 35-летний водитель автомобиля SKODA RAPID совершил наезд на пешехода. Последний погиб на месте», — сообщили в ведомстве.
В Госавтоинспекции Тюменской области рассказали, что погибший лежал на проезжей части. Рядом с ним обнаружили бутылку водки. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.
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