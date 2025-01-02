Стало известно, сколько мазута может всплыть в Черном море к лету

Эколог Рыбальченко: объем всплывшего летом мазута в Черном море будет меньше
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Мазут может частично растворяться в воде, рассказал эколог
Мазут может частично растворяться в воде, рассказал эколог Фото:

В летний период возможно повторное появление на поверхности Черного моря мазута, пролитого с танкеров в декабре. Однако его объем будет значительно меньше, чем в декабре. Об этом рассказал эколог Илья Рыбальченко.

«Когда температура повысится, соответственно, изменится плотность мазута, она зависит от температуры, и часть мазута, безусловно, будет всплывать», — рассказал эколог РБК. Он добавил, что объемы всплывшего в летний период мазута будут в сотни раз меньше, чем в декабре. По его словам, мазут обладает частичной растворимостью в воде и подвергается разложению под воздействием тепла, света и различных микроорганизмов.

Ранее в районе пляжа «Динамо» в Анапе был зафиксирован новый случай загрязнения мазутом, сообщило оперативное управление Краснодарского края. Уборку осуществляют 50 человек, включая представителей местной администрации, сельских поселений и коммунальных служб, передает RT.

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В летний период возможно повторное появление на поверхности Черного моря мазута, пролитого с танкеров в декабре. Однако его объем будет значительно меньше, чем в декабре. Об этом рассказал эколог Илья Рыбальченко. «Когда температура повысится, соответственно, изменится плотность мазута, она зависит от температуры, и часть мазута, безусловно, будет всплывать», — рассказал эколог РБК. Он добавил, что объемы всплывшего в летний период мазута будут в сотни раз меньше, чем в декабре. По его словам, мазут обладает частичной растворимостью в воде и подвергается разложению под воздействием тепла, света и различных микроорганизмов. Ранее в районе пляжа «Динамо» в Анапе был зафиксирован новый случай загрязнения мазутом, сообщило оперативное управление Краснодарского края. Уборку осуществляют 50 человек, включая представителей местной администрации, сельских поселений и коммунальных служб, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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