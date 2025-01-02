Стало известно, сколько мазута может всплыть в Черном море к лету

В летний период возможно повторное появление на поверхности Черного моря мазута, пролитого с танкеров в декабре. Однако его объем будет значительно меньше, чем в декабре. Об этом рассказал эколог Илья Рыбальченко.
«Когда температура повысится, соответственно, изменится плотность мазута, она зависит от температуры, и часть мазута, безусловно, будет всплывать», — рассказал эколог РБК. Он добавил, что объемы всплывшего в летний период мазута будут в сотни раз меньше, чем в декабре. По его словам, мазут обладает частичной растворимостью в воде и подвергается разложению под воздействием тепла, света и различных микроорганизмов.
Ранее в районе пляжа «Динамо» в Анапе был зафиксирован новый случай загрязнения мазутом, сообщило оперативное управление Краснодарского края. Уборку осуществляют 50 человек, включая представителей местной администрации, сельских поселений и коммунальных служб, передает RT.
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