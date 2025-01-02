Тюменские автолюбители отпраздновали начало года опасным запуском салютов
По центральным улицам Тюмени прокатились авто, обильно украшенные гирляндами. Из их окон люди запускали фейерверки. Машины, при этом, продолжали свой путь и не останавливались.
«В центре Тюмени запускали салют прямо с едущих машин… Бессмертные люди, эмоций больше, чем обычно», — пишет один из тюменцев в telegram-канале «ЧС Тюмень».
URA.RU отправило запрос в УГИБДД России по Тюменской области по поводу такого опасного развлечения. Ответ ожидается.
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