02 января 2025
01 января 2025

В центре Тюмени неизвестные запускали салют прямо из окон едущих авто. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские автолюбители отпраздновали начало года опасным запуском салютов
Тюменские автолюбители отпраздновали начало года опасным запуском салютов Фото:

По центральным улицам Тюмени прокатились авто, обильно украшенные гирляндами. Из их окон люди запускали фейерверки. Машины, при этом, продолжали свой путь и не останавливались.

«В центре Тюмени запускали салют прямо с едущих машин… Бессмертные люди, эмоций больше, чем обычно», — пишет один из тюменцев в telegram-канале «ЧС Тюмень».

URA.RU отправило запрос в УГИБДД России по Тюменской области по поводу такого опасного развлечения. Ответ ожидается.

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По центральным улицам Тюмени прокатились авто, обильно украшенные гирляндами. Из их окон люди запускали фейерверки. Машины, при этом, продолжали свой путь и не останавливались. «В центре Тюмени запускали салют прямо с едущих машин… Бессмертные люди, эмоций больше, чем обычно», — пишет один из тюменцев в telegram-канале «ЧС Тюмень». URA.RU отправило запрос в УГИБДД России по Тюменской области по поводу такого опасного развлечения. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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