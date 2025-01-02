Жительница Тюменской области приняла участие в главной новогодней программе страны
Военная медсестра из Казанского района (Тюменская область) Мадина Исенова стала участницей «Новогоднего Голубого огонька» на федеральном телеканале «Россия 1». Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.
«Выпускница Ишимского медицинского колледжа Мадина Исенова в июле 2022 года добровольно отправилась служить по контракту в зоне СВО. Мадина Исенова была приглашена на шоу „Новогодний Голубой огонек“ на „России 1“», — сообщает инфоцентр.
В эфире шоу тюменка поделилась своей мечтой: чтобы скорее наступил мир. Мадина Исенова помогла провести более 200 операций на СВО.
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