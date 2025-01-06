Бербок поставила Сирии ультиматум после того, как ей не пожали руку и вырезали с фото

Бербок: оказание помощи Сирии будет зависеть от соблюдения прав женщин
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Анналена Бербок отметила, что ЕС не станет направлять Сирии деньги «на исламистские структуры»
Анналена Бербок отметила, что ЕС не станет направлять Сирии деньги «на исламистские структуры» Фото:

Глава МИД Германии Анналена Бербок поставила Сирии ультиматум. Теперь, по ее словам, оказание поддержки этому государству при новой власти будет зависеть от соблюдения прав женщин.

«Если женщины в Сирии не будут в безопасности, то миллионы хорошо образованных мужчин и женщин ... никогда не вернутся на родину из-за рубежа для восстановления страны... Так что требовать соблюдения прав женщин в эти времена — это жесткая реальная политика», — отметила Бербок в разговоре с Funke.

Как отметила немецкий министр, Евросоюз не будет давать деньги Сирии «на исламистские структуры». Об этом она уже говорила с главами «Джебхат ан-Нусра» (признана террористической организацией и запрещена на территории РФ). 

По мнению Бербок, происходящее в Сирии показывает огромную значимость феминистской политики в мире, поскольку подавляя права женщин, общество в стране становится более радикальным и авторитарным. Глава МИД Германии считает, что те, кто не соблюдает права половины населения, не сможет уважительно относиться и к другим социальным группам: этническим, религиозным и прочим.

Ранее, 3 января, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Сирию с необъявленным визитом. Представители новых властей страны отказали ей в рукопожатии, но мужчине, который прилетел вместе с Бербок, сирийцы сами протянули руки, пишет RT. Позже представители сирийских властей на совместных фотографиях заретушировали лицо Бербок. 

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Глава МИД Германии Анналена Бербок поставила Сирии ультиматум. Теперь, по ее словам, оказание поддержки этому государству при новой власти будет зависеть от соблюдения прав женщин. «Если женщины в Сирии не будут в безопасности, то миллионы хорошо образованных мужчин и женщин ... никогда не вернутся на родину из-за рубежа для восстановления страны... Так что требовать соблюдения прав женщин в эти времена — это жесткая реальная политика», — отметила Бербок в разговоре с Funke. Как отметила немецкий министр, Евросоюз не будет давать деньги Сирии «на исламистские структуры». Об этом она уже говорила с главами «Джебхат ан-Нусра» (признана террористической организацией и запрещена на территории РФ).  По мнению Бербок, происходящее в Сирии показывает огромную значимость феминистской политики в мире, поскольку подавляя права женщин, общество в стране становится более радикальным и авторитарным. Глава МИД Германии считает, что те, кто не соблюдает права половины населения, не сможет уважительно относиться и к другим социальным группам: этническим, религиозным и прочим. Ранее, 3 января, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Сирию с необъявленным визитом. Представители новых властей страны отказали ей в рукопожатии, но мужчине, который прилетел вместе с Бербок, сирийцы сами протянули руки, пишет RT. Позже представители сирийских властей на совместных фотографиях заретушировали лицо Бербок. 
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