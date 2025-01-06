06 января 2025
05 января 2025

Юные ямальцы покормили оленей, которых дарили Путину. Видео

Дети из многодетных семей Пуровского района ЯНАО встретились с Дедом Морозом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Олениху и ее детеныша навестили дети из ЯНАО
Олениху и ее детеныша навестили дети из ЯНАО Фото:

Дети из многодетных семей и семей участников СВО отправились в Великий Устюг к Деду Морозу. Ребята стали участниками развлекательной программы и покормили ягелем олениху и ее олененка, которых ранее дарили Путину, об этом сообщили в правительстве ЯНАО.

«Ребята из Пуровского района побывали в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. В путешествие отправились 15 детей из многодетных семей и семей участников СВО. В резиденции главного волшебника страны живут олениха и оленёнок, подаренные семьей Пяк Президенту. Дети навестили животных и захватили с собой и любимое лакомство животных — ягель», — сообщили в telegram-канале пресс-службы правительства ЯНАО.

Также ребята привезли с собой ошейники, изготовленные ямальскими мастерами по заказу семьи Пяк, и подвески с традиционными орнаментами, которые смастерили сами. Ранее URA.RU сообщало, что Путин отправил оленя из ЯНАО главному Деду Морозу России.

Видео: зоосад в вотчине Деда Мороза.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дети из многодетных семей и семей участников СВО отправились в Великий Устюг к Деду Морозу. Ребята стали участниками развлекательной программы и покормили ягелем олениху и ее олененка, которых ранее дарили Путину, об этом сообщили в правительстве ЯНАО. «Ребята из Пуровского района побывали в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. В путешествие отправились 15 детей из многодетных семей и семей участников СВО. В резиденции главного волшебника страны живут олениха и оленёнок, подаренные семьей Пяк Президенту. Дети навестили животных и захватили с собой и любимое лакомство животных — ягель», — сообщили в telegram-канале пресс-службы правительства ЯНАО. Также ребята привезли с собой ошейники, изготовленные ямальскими мастерами по заказу семьи Пяк, и подвески с традиционными орнаментами, которые смастерили сами. Ранее URA.RU сообщало, что Путин отправил оленя из ЯНАО главному Деду Морозу России. Видео: зоосад в вотчине Деда Мороза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...