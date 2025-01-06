Дети из многодетных семей и семей участников СВО отправились в Великий Устюг к Деду Морозу. Ребята стали участниками развлекательной программы и покормили ягелем олениху и ее олененка, которых ранее дарили Путину, об этом сообщили в правительстве ЯНАО.
«Ребята из Пуровского района побывали в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. В путешествие отправились 15 детей из многодетных семей и семей участников СВО. В резиденции главного волшебника страны живут олениха и оленёнок, подаренные семьей Пяк Президенту. Дети навестили животных и захватили с собой и любимое лакомство животных — ягель», — сообщили в telegram-канале пресс-службы правительства ЯНАО.
Также ребята привезли с собой ошейники, изготовленные ямальскими мастерами по заказу семьи Пяк, и подвески с традиционными орнаментами, которые смастерили сами. Ранее URA.RU сообщало, что Путин отправил оленя из ЯНАО главному Деду Морозу России.
Видео: зоосад в вотчине Деда Мороза.
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