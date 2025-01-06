06 января 2025
05 января 2025

На Тюменскую область надвигаются 25-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
10 января потеплеет до 0 градусов
10 января потеплеет до 0 градусов Фото:

На юге Тюменской области ночью 8 и 9 января температура воздуха опустится ниже -22 — -25 градусов. Такая информация указана на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«Днем 8 января температура составит -11 градусов, ночью -22 градуса. Местами небольшой снег. Порывы ветра 6-11 м/с . 9 января температура ночью опустится до -25 градусов, порывы ветра местами до 16 м/с », — указано на сайте метеосервиса.

По данным синоптиков, 10 января тюменцев ждет потепление до 0 градусов. А также в областной столице пройдет снег с дождем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На юге Тюменской области ночью 8 и 9 января температура воздуха опустится ниже -22 — -25 градусов. Такая информация указана на сайте Обь-Иртышского УГМС. «Днем 8 января температура составит -11 градусов, ночью -22 градуса. Местами небольшой снег. Порывы ветра 6-11 м/с . 9 января температура ночью опустится до -25 градусов, порывы ветра местами до 16 м/с », — указано на сайте метеосервиса. По данным синоптиков, 10 января тюменцев ждет потепление до 0 градусов. А также в областной столице пройдет снег с дождем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...