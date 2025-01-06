На Тюменскую область надвигаются 25-градусные морозы

10 января потеплеет до 0 градусов
На юге Тюменской области ночью 8 и 9 января температура воздуха опустится ниже -22 — -25 градусов. Такая информация указана на сайте Обь-Иртышского УГМС.
«Днем 8 января температура составит -11 градусов, ночью -22 градуса. Местами небольшой снег. Порывы ветра 6-11 м/с . 9 января температура ночью опустится до -25 градусов, порывы ветра местами до 16 м/с », — указано на сайте метеосервиса.
По данным синоптиков, 10 января тюменцев ждет потепление до 0 градусов. А также в областной столице пройдет снег с дождем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!