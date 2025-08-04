Тренч родорм из Тюмени надела экс-модель Victoria's Secret Эльза Хоск
Тренч тюменского бренда Asya Semyonova стал основой фотосессии шведской модели Эльзы Хоск для обувного бренда Ekonika. Об этом в своем telegram-канале сообщил тюменский производитель.
«Мы невероятно счастливы. Один из главных образов кампейна создан нашим брендом. Наш тренч в оттенке Camel стал хедлайнером съемки», — говорится в сообщении.
На сайте бренда Ekonika размещены фото и видел со съемок, которые проходили в Исландии. В нескольких кадрах экс-«ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск одета именно в тренч-макси от тюменского производителя.
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