Мировая знаменитость засветилась в одежде тюменского бренда. Фото

Одежда тюменского бренда использована для съемок модели Эльзы Хоск
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренч родорм из Тюмени надела экс-модель Victoria's Secret Эльза Хоск
Тренч родорм из Тюмени надела экс-модель Victoria's Secret Эльза Хоск Фото:

Тренч тюменского бренда Asya Semyonova стал основой фотосессии шведской модели Эльзы Хоск для обувного бренда Ekonika. Об этом в своем telegram-канале сообщил тюменский производитель.

«Мы невероятно счастливы. Один из главных образов кампейна создан нашим брендом. Наш тренч в оттенке Camel стал хедлайнером съемки», — говорится в сообщении.

На сайте бренда Ekonika размещены фото и видел со съемок, которые проходили в Исландии. В нескольких кадрах экс-«ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск одета именно в тренч-макси от тюменского производителя.

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Тренч тюменского бренда Asya Semyonova стал основой фотосессии шведской модели Эльзы Хоск для обувного бренда Ekonika. Об этом в своем telegram-канале сообщил тюменский производитель. «Мы невероятно счастливы. Один из главных образов кампейна создан нашим брендом. Наш тренч в оттенке Camel стал хедлайнером съемки», — говорится в сообщении. На сайте бренда Ekonika размещены фото и видел со съемок, которые проходили в Исландии. В нескольких кадрах экс-«ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск одета именно в тренч-макси от тюменского производителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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