06 января 2025
05 января 2025

В праздничные выходные ямальский рыбак поймал порядка тридцати щук. Фото

Рыбак из Нового Уренгоя выловил из озера Негито в Пуровском районе 26 щук
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальсикй рыбак отправился за уловом на озеро Негито
Ямальсикй рыбак отправился за уловом на озеро Негито Фото:

Житель Нового Уренгоя похвастался уловом порядка 30 щук на озере Негито в Пуровском районе, которое он посетил накануне Рождества. Фото крупного улова он выложил в местных социальных сетях.

«Озеро Негито», — сообщил Николай Веремчук в группе «Рыбалка на Севере 89», в VK. Он уточнил, что отправился на озеро на вездеходе «Трэкол».

Ранее URA.RU сообщало, что рыбак из ЯНАО Олег Кондратьев открыл сезон рыбалки 2025 года и поймал пять щук. Вес самой крупной составил три килограмма.

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Житель Нового Уренгоя похвастался уловом порядка 30 щук на озере Негито в Пуровском районе, которое он посетил накануне Рождества. Фото крупного улова он выложил в местных социальных сетях. «Озеро Негито», — сообщил Николай Веремчук в группе «Рыбалка на Севере 89», в VK. Он уточнил, что отправился на озеро на вездеходе «Трэкол». Ранее URA.RU сообщало, что рыбак из ЯНАО Олег Кондратьев открыл сезон рыбалки 2025 года и поймал пять щук. Вес самой крупной составил три килограмма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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