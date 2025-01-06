Ямальсикй рыбак отправился за уловом на озеро Негито
Житель Нового Уренгоя похвастался уловом порядка 30 щук на озере Негито в Пуровском районе, которое он посетил накануне Рождества. Фото крупного улова он выложил в местных социальных сетях.
«Озеро Негито», — сообщил Николай Веремчук в группе «Рыбалка на Севере 89», в VK. Он уточнил, что отправился на озеро на вездеходе «Трэкол».
Ранее URA.RU сообщало, что рыбак из ЯНАО Олег Кондратьев открыл сезон рыбалки 2025 года и поймал пять щук. Вес самой крупной составил три килограмма.
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