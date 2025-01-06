06 января 2025
05 января 2025

Курганцы жалуются на скользкие травмоопасные ступеньки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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«Ледяные лестницы» беспокоят курганцев
«Ледяные лестницы» беспокоят курганцев Фото:

Жители курганского микрорайона Северный пожаловались на ледяные ступеньки, из-за которых получают травмы. Жалоба появилась в социальных сетях. 

«Наболевшее для многих жителей Северного. Получаем постоянные травмы. Страдают женщины, дети и старики! У некоторых маленькие дети. Пандус отсутствует вовсе ,лестница в мороз скользкая. Ремонт давно нужен», — рассказывает подписчик группы «Инцидент — Курган». 

Корреспондент URA.RU направила запрос в администрацию Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария. 

Ране URA.RU писало, что в Кургане областная филармония недоступна для инвалидов. Вход в главное учреждение культуры не оборудован пандусом.

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Жители курганского микрорайона Северный пожаловались на ледяные ступеньки, из-за которых получают травмы. Жалоба появилась в социальных сетях.  «Наболевшее для многих жителей Северного. Получаем постоянные травмы. Страдают женщины, дети и старики! У некоторых маленькие дети. Пандус отсутствует вовсе ,лестница в мороз скользкая. Ремонт давно нужен», — рассказывает подписчик группы «Инцидент — Курган».  Корреспондент URA.RU направила запрос в администрацию Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.  Ране URA.RU писало, что в Кургане областная филармония недоступна для инвалидов. Вход в главное учреждение культуры не оборудован пандусом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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