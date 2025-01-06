Жители курганского микрорайона Северный пожаловались на ледяные ступеньки, из-за которых получают травмы. Жалоба появилась в социальных сетях.
«Наболевшее для многих жителей Северного. Получаем постоянные травмы. Страдают женщины, дети и старики! У некоторых маленькие дети. Пандус отсутствует вовсе ,лестница в мороз скользкая. Ремонт давно нужен», — рассказывает подписчик группы «Инцидент — Курган».
Корреспондент URA.RU направила запрос в администрацию Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
Ране URA.RU писало, что в Кургане областная филармония недоступна для инвалидов. Вход в главное учреждение культуры не оборудован пандусом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!