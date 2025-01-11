В Тюмени на остановке мужчина избил подростка

В Тюмени на остановке Казачьи Луга в микрорайоне Лесобаза мужчина избил подростка. Сообщение о происшествии появилось в СМИ накануне и попало в поле зрение прокуратуры региона.
«В СМИ распространена информация об избиении подростка. 11 января 2025 года на остановке Казачьи Луга в микрорайоне Лесобаза г. Тюмени мужчина избил подростка. Прокуратура Тюменской области организовала проведение проверки по данному факту», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Сообщение о нападении на подростка в Тюмени появилось накануне в местных пабликах. Причины агрессии со стороны мужчины не уточнялись. Полиция уже начала проверку по данному инциденту.
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