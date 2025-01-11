11 января 2025

В Тюмени на остановке мужчина избил подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Причины нападения не уточняются
Причины нападения не уточняются Фото:

В Тюмени на остановке Казачьи Луга в микрорайоне Лесобаза мужчина избил подростка. Сообщение о происшествии появилось в СМИ накануне и попало в поле зрение прокуратуры региона.

«В СМИ распространена информация об избиении подростка. 11 января 2025 года на остановке Казачьи Луга в микрорайоне Лесобаза г. Тюмени мужчина избил подростка. Прокуратура Тюменской области организовала проведение проверки по данному факту», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Сообщение о нападении на подростка в Тюмени появилось накануне в местных пабликах. Причины агрессии со стороны мужчины не уточнялись. Полиция уже начала проверку по данному инциденту.

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В Тюмени на остановке Казачьи Луга в микрорайоне Лесобаза мужчина избил подростка. Сообщение о происшествии появилось в СМИ накануне и попало в поле зрение прокуратуры региона. «В СМИ распространена информация об избиении подростка. 11 января 2025 года на остановке Казачьи Луга в микрорайоне Лесобаза г. Тюмени мужчина избил подростка. Прокуратура Тюменской области организовала проведение проверки по данному факту», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сообщение о нападении на подростка в Тюмени появилось накануне в местных пабликах. Причины агрессии со стороны мужчины не уточнялись. Полиция уже начала проверку по данному инциденту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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