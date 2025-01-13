Артисты получили от мэра конфеты и фрукты (архивное фото)
К главе Губкинского (ЯНАО) Андрею Бандурко пришли наряженные колядовщики. Старорусский обряд по традиции начался в 13 января в старый Новый год. Кадрами мэр поделился в соцсети.
«Со Старым Новым годом вас, дорогие губкинцы! Счастья и исполнения всех желаний», — поздравил земляков Бандурко в своем telegram-канале.
На видео, колядки исполнили задорную песню. Глава Губкинского отблагодарил их фруктами и конфетами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!