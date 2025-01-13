К мэру из ЯНАО в старый Новый год пришли колядки. Видео

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Артисты получили от мэра конфеты и фрукты (архивное фото)
Артисты получили от мэра конфеты и фрукты (архивное фото) Фото:

К главе Губкинского (ЯНАО) Андрею Бандурко пришли наряженные колядовщики. Старорусский обряд по традиции начался в 13 января в старый Новый год. Кадрами мэр поделился в соцсети.

«Со Старым Новым годом вас, дорогие губкинцы! Счастья и исполнения всех желаний», — поздравил земляков Бандурко в своем telegram-канале.

На видео, колядки исполнили задорную песню. Глава Губкинского отблагодарил их фруктами и конфетами.

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К главе Губкинского (ЯНАО) Андрею Бандурко пришли наряженные колядовщики. Старорусский обряд по традиции начался в 13 января в старый Новый год. Кадрами мэр поделился в соцсети. «Со Старым Новым годом вас, дорогие губкинцы! Счастья и исполнения всех желаний», — поздравил земляков Бандурко в своем telegram-канале. На видео, колядки исполнили задорную песню. Глава Губкинского отблагодарил их фруктами и конфетами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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