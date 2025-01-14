Курганцев зовут в Корею упаковывать кимчхи, мандарины и подушки

Жителей Курганской области приглашают работать в Южной Корее на зарплату в 200 тысяч рублей в месяц. На фабрики требуются упаковщики мандаринов, кимчхи (блюдо из остро приправленных квашеных овощей), подушек, сковородок и шоколада. Об этом говорится в описании вакансии на популярном сайте объявлений.
«В Южной Корее требуются упаковщики на фабрики мандаринов, кимчхи, шоколада, подушек и сковородок. Заработная плата: 170 000-200 000 рублей в месяц», — указано в объявлении на сайте «Avito Работа».
Также необходимы разнорабочие и контролеры качества на фабрику мороженого в Ильсане. В этом же городе на производстве смартфонов упаковщикам готовы платить до 250 тысяч рублей. Работникам предоставляется бесплатное жилье и питание. Знание корейского языка и виза не требуются.
Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагают заработать на перевозке грузов из Китая. Водителям фур обещают зарплату от 260 тысяч рублей.
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