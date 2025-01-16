Билеты из Тюмени в Египет упали в цене еще на 50%

В Египет можно улететь за 5 733 рубля
Минимальная стоимость билетов из Тюмени в Египет упала до 5 733 рублей. Рейс вылетает из Рощино и прилетает в аэропорт Шарм-эш-Шейха. Информация о ценах представлена на сервисе бронирования билетов.
«Тюмень — Шарм-эш-Шейх. Стоимость в одну сторону на одного пассажира —5 733 рубля»,— указано на сайте бронирования и покупки билетов. В стоимость также включен багаж. При этом еще сутки назад цена квитка составляла 11 535 рублей. Рейс запланирован на 30 января.
Это самый дешевый билет, который запланирован на январь. Максимальная стоимость квитка — 27 432 рубля.
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