20 января 2025

Жители Шадринска временно останутся без телевидения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Шадринске не будут показывать телевизоры
В Шадринске не будут показывать телевизоры Фото:

В Шадринске (Курганская область) 22 января из-за профилактических работ на цифровых передатчиках возможны перебои в теле- и радиовещании. Об этом сообщили в местной администрации.

«В среду с 8 утра и до 17:00 в Шадринске возможно отсутствие цифровых телевизионных каналов 1-го, 2-го мультиплекса и радиостанций в FM-диапазоне», — информирует представитель администрации. Рекомендуется заранее подготовиться к возможным неудобствам и настроить альтернативные способы получения информации и развлечений на время проведения работ.

Подобные профилактические работы недавно прошли и в Кургане, где 20 января жители города также столкнулись с временными перебоями в теле- и радиовещании из-за планового технического обслуживания оборудования. Эти меры предпринимаются для обеспечения стабильности и надежности работы вещательных систем, что является стандартной практикой в регионе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Шадринске (Курганская область) 22 января из-за профилактических работ на цифровых передатчиках возможны перебои в теле- и радиовещании. Об этом сообщили в местной администрации. «В среду с 8 утра и до 17:00 в Шадринске возможно отсутствие цифровых телевизионных каналов 1-го, 2-го мультиплекса и радиостанций в FM-диапазоне», — информирует представитель администрации. Рекомендуется заранее подготовиться к возможным неудобствам и настроить альтернативные способы получения информации и развлечений на время проведения работ. Подобные профилактические работы недавно прошли и в Кургане, где 20 января жители города также столкнулись с временными перебоями в теле- и радиовещании из-за планового технического обслуживания оборудования. Эти меры предпринимаются для обеспечения стабильности и надежности работы вещательных систем, что является стандартной практикой в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...