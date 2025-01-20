Жители Шадринска временно останутся без телевидения

В Шадринске (Курганская область) 22 января из-за профилактических работ на цифровых передатчиках возможны перебои в теле- и радиовещании. Об этом сообщили в местной администрации.
«В среду с 8 утра и до 17:00 в Шадринске возможно отсутствие цифровых телевизионных каналов 1-го, 2-го мультиплекса и радиостанций в FM-диапазоне», — информирует представитель администрации. Рекомендуется заранее подготовиться к возможным неудобствам и настроить альтернативные способы получения информации и развлечений на время проведения работ.
Подобные профилактические работы недавно прошли и в Кургане, где 20 января жители города также столкнулись с временными перебоями в теле- и радиовещании из-за планового технического обслуживания оборудования. Эти меры предпринимаются для обеспечения стабильности и надежности работы вещательных систем, что является стандартной практикой в регионе.
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