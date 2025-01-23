Еще одно село ЯНАО поддержало программу Большого Приуралья

Жители села Картвож (ЯНАО) проголосовали за программу Большого Приуралья. Она была представлена 23 января главами Приуральского района и Лабытнанги — Иваном Сакалом и Мариной Тресковой.
«Жители Катравожа — за Большое Приуралье! Сегодня в поселке состоялись публичные слушания по вопросу объединения Приуралья и Лабытнанги. Катравожцы проголосовали за объединение территорий», — написала Трескова в своем telegram-канале.
При этом, Сакакл выступил с инициативой, что новый объединенный район должен будет называться Приуральским: «Территория Приуралья должна прирастать». От жителей села возражений не последовало.
Среди нововведений благодаря объединению — обустройство причала для небольших судов в Лабытнанги. Благодаря ему жители Картвожа смогут делать остановку в городе. Также будут отремонтированы дороги, построены крытая спортивная площадка, школы и детские сады.
Ранее программа объединения Лабытнанги и Приуральского района была представлена жителям поселка Щучье. Они также поддержали проект.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!