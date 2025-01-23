23 января 2025

Еще одно село ЯНАО поддержало программу Большого Приуралья

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Картвожа одобрили проект Большого Приуралья
Жители Картвожа одобрили проект Большого Приуралья Фото:

Жители села Картвож (ЯНАО) проголосовали за программу Большого Приуралья. Она была представлена 23 января главами Приуральского района и Лабытнанги — Иваном Сакалом и Мариной Тресковой.

«Жители Катравожа — за Большое Приуралье! Сегодня в поселке состоялись публичные слушания по вопросу объединения Приуралья и Лабытнанги. Катравожцы проголосовали за объединение территорий», — написала Трескова в своем telegram-канале.

При этом, Сакакл выступил с инициативой, что новый объединенный район должен будет называться Приуральским: «Территория Приуралья должна прирастать». От жителей села возражений не последовало.

Среди нововведений благодаря объединению — обустройство причала для небольших судов в Лабытнанги. Благодаря ему жители Картвожа смогут делать остановку в городе. Также будут отремонтированы дороги, построены крытая спортивная площадка, школы и детские сады.

Ранее программа объединения Лабытнанги и Приуральского района была представлена жителям поселка Щучье. Они также поддержали проект.

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Жители села Картвож (ЯНАО) проголосовали за программу Большого Приуралья. Она была представлена 23 января главами Приуральского района и Лабытнанги — Иваном Сакалом и Мариной Тресковой. «Жители Катравожа — за Большое Приуралье! Сегодня в поселке состоялись публичные слушания по вопросу объединения Приуралья и Лабытнанги. Катравожцы проголосовали за объединение территорий», — написала Трескова в своем telegram-канале. При этом, Сакакл выступил с инициативой, что новый объединенный район должен будет называться Приуральским: «Территория Приуралья должна прирастать». От жителей села возражений не последовало. Среди нововведений благодаря объединению — обустройство причала для небольших судов в Лабытнанги. Благодаря ему жители Картвожа смогут делать остановку в городе. Также будут отремонтированы дороги, построены крытая спортивная площадка, школы и детские сады. Ранее программа объединения Лабытнанги и Приуральского района была представлена жителям поселка Щучье. Они также поддержали проект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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