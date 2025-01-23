В Тюмени задержали таксиста, который напал на пассажира и отобрал у него пироги. Видео с задержания опубликовал telegram-канал МВД МЕДИА.
«Оперативники установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1992 года рождения. Полицейские изъяли у злоумышленника пневматический пистолет», — сообщили в пресс-службе.
На допросе мужчина рассказал, что прибыв на место подачи, пассажир отказался ехать. Таксист потребовал от него компенсацию за отмененный заказ. В ответ мужчина предложил таксисту разгрузить фуру с товаром, после чего пообещал заплатить. Между ними возник конфликт, после которого обидевшийся таксист украл коробку с пирогами и скрылся.
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