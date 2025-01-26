Стоимость аренды за сутки в тематических апартаментах составляет 8 000 рублей
Жители Тюмени забронировали почти все БДСМ-апартаменты на День святого Валентина. Информация об этом указана на сервисе бесплатных объявлений.
«Темaтичeскиe апартаменты для влюбленных в интpигующем cтиле. Местo, где мoжнo шикapнo и нeoбычнo провести вpeмя. Hадoело oднooбразие, тoгдa вам тoчнo нужно к нaм», — указано на сайте бронирования.
На сервисе размещено несколько квартир подобной тематики. Для брони остались только две свободные. Стоимость аренды на эти апартаменты составляет 8 000 рублей в сутки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!