26 января 2025
25 января 2025

В тюменских БДСМ-квартирах не осталось свободных мест на 14 февраля

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость аренды за сутки в тематических апартаментах составляет 8 000 рублей
Стоимость аренды за сутки в тематических апартаментах составляет 8 000 рублей Фото:

Жители Тюмени забронировали почти все БДСМ-апартаменты на День святого Валентина. Информация об этом указана на сервисе бесплатных объявлений.

«Темaтичeскиe апартаменты для влюбленных в интpигующем cтиле. Местo, где мoжнo шикapнo и нeoбычнo провести вpeмя. Hадoело oднooбразие, тoгдa вам тoчнo нужно к нaм», — указано на сайте бронирования.

На сервисе размещено несколько квартир подобной тематики. Для брони остались только две свободные. Стоимость аренды на эти апартаменты составляет 8 000 рублей в сутки.

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Жители Тюмени забронировали почти все БДСМ-апартаменты на День святого Валентина. Информация об этом указана на сервисе бесплатных объявлений. «Темaтичeскиe апартаменты для влюбленных в интpигующем cтиле. Местo, где мoжнo шикapнo и нeoбычнo провести вpeмя. Hадoело oднooбразие, тoгдa вам тoчнo нужно к нaм», — указано на сайте бронирования. На сервисе размещено несколько квартир подобной тематики. Для брони остались только две свободные. Стоимость аренды на эти апартаменты составляет 8 000 рублей в сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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