В Тюмени стоимость бананов выросла на 15%

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Минимальная стоимость бананов в Тюмени составляет 139 рублей за килограмм
Минимальная стоимость бананов в Тюмени составляет 139 рублей за килограмм Фото:

В Тюмени за год на 15% подорожали бананы. В январе 2025 года минимальная стоимость килограмма в местных супермаркетах составляет 139 рублей. Данные о ценах взяты с сайтов местных супермаркетов.

«Бананы: 139 рублей 99 копеек»,— такая стоимость указана за один килограмм в одном из местных супермаркетов. В прошлом году минимальная цена на фрукт составляла 119 рублей.

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В Тюмени за год на 15% подорожали бананы. В январе 2025 года минимальная стоимость килограмма в местных супермаркетах составляет 139 рублей. Данные о ценах взяты с сайтов местных супермаркетов. «Бананы: 139 рублей 99 копеек»,— такая стоимость указана за один килограмм в одном из местных супермаркетов. В прошлом году минимальная цена на фрукт составляла 119 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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