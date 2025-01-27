В Тюмени стоимость бананов выросла на 15%

Минимальная стоимость бананов в Тюмени составляет 139 рублей за килограмм
В Тюмени за год на 15% подорожали бананы. В январе 2025 года минимальная стоимость килограмма в местных супермаркетах составляет 139 рублей. Данные о ценах взяты с сайтов местных супермаркетов.
«Бананы: 139 рублей 99 копеек»,— такая стоимость указана за один килограмм в одном из местных супермаркетов. В прошлом году минимальная цена на фрукт составляла 119 рублей.
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