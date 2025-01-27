27 января 2025

Тюменцам стало проще найти работу за границей

© Служба новостей «URA.RU»
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Китайские работодатели разместили в шесть раз больше вакансий для тюменцев
Китайские работодатели разместили в шесть раз больше вакансий для тюменцев Фото:

По итогам 2024 года жителям Тюменской области на 42% чаще предлагали работу за рубежом. Данные в сравнении с 2023 года предоставили аналитики HH.ru.

«В 2024 году тюменцам предлагали на 42% больше вакансий за границей, чем в 2023 году», — сообщили эксперты РБК Тюмень. Всего за прошлый год тюменские соискатели получили 7,8 тысячи предложений о работе из-за рубежа.

Чаще всего предложения о работе поступали из Казахстана — 2,5 тысячи вакансий, что составило 32% от всего объема предложений. Из Белоруссии поступило 1,9 тысячи предложений о работе для тюменцев — 19%.

Топ стран, помимо выше указанных, которые наиболее активно искали работников среди жителей Тюменской области, выглядит следующим образом: Турция (9%, 710 приглашений), Узбекистан (7%, 515), Грузия (6%, 467), ОАЭ (6%, 456), Китай (5%, 356), США (3%, 244 приглашений), Кыргызстан (3%, 229) и Сербия (2%, 183). При этом Китай в восемь раз увеличил количество приглашений на работу для специалистов из региона — 46 в 2023 году против 356 в 2024 году.

Средняя зарплата тюменцев за рубежом составила 51,7 тысячи рублей. Наиболее высокие зарплаты предлагали DevOps-инженерам — 226 тысяч рублей и руководителям группы разработки — 201 тысяча рублей. Наиболее востребованными у иностранных работодателей стали следующие специалисты:

  • менеджеры по продажам и по работе с клиентами;
  • программисты и разработчики;
  • операторы call-центра;
  • специалисты контактного центра;
  • дизайнеры, художники;
  • менеджеры по маркетингу;
  • интернет-маркетологи;
  • учителя, преподаватели, педагоги;
  • SMM-менеджеры;
  • специалисты технической поддержки;
  • секретари и помощники руководителя;
  • тестировщики.

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По итогам 2024 года жителям Тюменской области на 42% чаще предлагали работу за рубежом. Данные в сравнении с 2023 года предоставили аналитики HH.ru. «В 2024 году тюменцам предлагали на 42% больше вакансий за границей, чем в 2023 году», — сообщили эксперты РБК Тюмень. Всего за прошлый год тюменские соискатели получили 7,8 тысячи предложений о работе из-за рубежа. Чаще всего предложения о работе поступали из Казахстана — 2,5 тысячи вакансий, что составило 32% от всего объема предложений. Из Белоруссии поступило 1,9 тысячи предложений о работе для тюменцев — 19%. Топ стран, помимо выше указанных, которые наиболее активно искали работников среди жителей Тюменской области, выглядит следующим образом: Турция (9%, 710 приглашений), Узбекистан (7%, 515), Грузия (6%, 467), ОАЭ (6%, 456), Китай (5%, 356), США (3%, 244 приглашений), Кыргызстан (3%, 229) и Сербия (2%, 183). При этом Китай в восемь раз увеличил количество приглашений на работу для специалистов из региона — 46 в 2023 году против 356 в 2024 году. Средняя зарплата тюменцев за рубежом составила 51,7 тысячи рублей. Наиболее высокие зарплаты предлагали DevOps-инженерам — 226 тысяч рублей и руководителям группы разработки — 201 тысяча рублей. Наиболее востребованными у иностранных работодателей стали следующие специалисты:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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