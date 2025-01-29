Слияние образовательных учреждений ждет ЯНАО в апреле

Центра выявления и поддержки одаренных детей в ЯНАО с 1 апреля присоединят к Региональному институту развития образования. Об этом сообщается в документе окружного правительства.
«Документ разработан в связи с реорганизацией Регионального института развития образования (РИРО) посредством присоединения к нему Центра выявления и поддержки одаренных детей в ЯНАО», — сообщается в документе. Изменения вносятся с целью повышения эффективности использования кадрового ресурса учреждений.
Как сообщается в документе, основная штатная численность и возложенные функции сохранятся, а РИРО станет правопреемником прав и обязанностей над центром поддержки. Как поясняют в пресс-службе правительства, изменения вносятся с целью повышения эффективности использования кадрового ресурса учреждений.
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