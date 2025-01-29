29 января 2025

Слияние образовательных учреждений ждет ЯНАО в апреле

Два центра дополнительного образования в ЯНАО ждет реорганизация
© Служба новостей «URA.RU»
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Изменение коснется двух бюджетных учреждений
Изменение коснется двух бюджетных учреждений Фото:

Центра выявления и поддержки одаренных детей в ЯНАО с 1 апреля присоединят к Региональному институту развития образования. Об этом сообщается в документе окружного правительства.

«Документ разработан в связи с реорганизацией Регионального института развития образования (РИРО) посредством присоединения к нему Центра выявления и поддержки одаренных детей в ЯНАО», — сообщается в документе. Изменения вносятся с целью повышения эффективности использования кадрового ресурса учреждений.

Как сообщается в документе, основная штатная численность и возложенные функции сохранятся, а РИРО станет правопреемником прав и обязанностей над центром поддержки. Как поясняют в пресс-службе правительства, изменения вносятся с целью повышения эффективности использования кадрового ресурса учреждений.

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Центра выявления и поддержки одаренных детей в ЯНАО с 1 апреля присоединят к Региональному институту развития образования. Об этом сообщается в документе окружного правительства. «Документ разработан в связи с реорганизацией Регионального института развития образования (РИРО) посредством присоединения к нему Центра выявления и поддержки одаренных детей в ЯНАО», — сообщается в документе. Изменения вносятся с целью повышения эффективности использования кадрового ресурса учреждений. Как сообщается в документе, основная штатная численность и возложенные функции сохранятся, а РИРО станет правопреемником прав и обязанностей над центром поддержки. Как поясняют в пресс-службе правительства, изменения вносятся с целью повышения эффективности использования кадрового ресурса учреждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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