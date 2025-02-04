Большинство онкобольных в ЯНАО начинают лечиться на ранних стадиях заболевания

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За последние пять лет показатель ранней выявляемости вырос на семь процентов
За последние пять лет показатель ранней выявляемости вырос на семь процентов Фото:

На Ямале все больше онкологических заболеваний врачи выявляют уже на ранней стадии. Из 1400 диагнозов в 2024 году 900 были поставлены на первой и второй стадиях. Большинство пациентов находятся в стадии ремиссии. Медработники округа поощряются за каждый случай раннего обнаружения злокачественных новообразований, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«В прошлом году в регионе выявили 1400 случаев онкологических заболеваний, 900 из них — на первой и второй стадиях. За последние пять лет показатель ранней выявляемости вырос на семь процентов. Кроме того, 68 случаев онкологии были обнаружены на нулевой стадии, что на 27 больше, чем годом ранее», — говорится в релизе окружных властей.

По данным источника, наиболее часто встречаются злокачественные новообразования в молочной железе, кишечнике и шейке матки. Онкологический диагноз на Ямале врачи поставили более восьми тысяч раз. Из общего количества пациентов 62 процента находятся в стойкой ремиссии. 

«Также более 60 процентов состоят на учете у врачей-онкологов более пяти лет, что говорит об эффективных методах лечения, применяемых на Ямале, – этот показатель вырос с прошлого года на пять с половиной процентов», – цитирует источник слова главного онколога Ямала Елены Куликовой.

За каждый случай обнаружения злокачественной опухоли врачи и медсестры получают денежные премии. Размер вознаграждения для врача составляет 19 тысяч рублей, для фельдшера — девять тысяч рублей. «В 2024 году 132 медицинских работника получили поощрение за 246 своевременно выявленных случаев онкологии», — говорится также в релизе.

Ранее в онкологическом отделении Нижневартовской окружной больницы (ХМАО) завершила лечение Есуман Баротзода. Девочка живет в Салехарде и благодаря югорским медикам смогла победить саркому мягких тканей лица.

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На Ямале все больше онкологических заболеваний врачи выявляют уже на ранней стадии. Из 1400 диагнозов в 2024 году 900 были поставлены на первой и второй стадиях. Большинство пациентов находятся в стадии ремиссии. Медработники округа поощряются за каждый случай раннего обнаружения злокачественных новообразований, сообщает пресс-служба окружного правительства. «В прошлом году в регионе выявили 1400 случаев онкологических заболеваний, 900 из них — на первой и второй стадиях. За последние пять лет показатель ранней выявляемости вырос на семь процентов. Кроме того, 68 случаев онкологии были обнаружены на нулевой стадии, что на 27 больше, чем годом ранее», — говорится в релизе окружных властей. По данным источника, наиболее часто встречаются злокачественные новообразования в молочной железе, кишечнике и шейке матки. Онкологический диагноз на Ямале врачи поставили более восьми тысяч раз. Из общего количества пациентов 62 процента находятся в стойкой ремиссии. За каждый случай обнаружения злокачественной опухоли врачи и медсестры получают денежные премии. Размер вознаграждения для врача составляет 19 тысяч рублей, для фельдшера — девять тысяч рублей. «В 2024 году 132 медицинских работника получили поощрение за 246 своевременно выявленных случаев онкологии», — говорится также в релизе. Ранее в онкологическом отделении Нижневартовской окружной больницы (ХМАО) завершила лечение Есуман Баротзода. Девочка живет в Салехарде и благодаря югорским медикам смогла победить саркому мягких тканей лица.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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