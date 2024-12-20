Ребенок из ЯНАО победила редкий вид онкологии благодаря врачам Нижневартовска

В онкологическом отделении Нижневартовской окружной больницы (ХМАО) накануне завершила лечение Есуман Баротзода. Девочка живет в Салехарде (ЯНАО) и благодаря югорским медикам смогла победить саркому мягких тканей лица. Радостную новость в соцсети сообщили власти столицы Ямала.
«Салехардская малышка Есуман Баротзода вчера завершила лечение в онкологическом центре Нижневартовска. Она победила саркому мягких тканей лица. На долю сарком в общей структуре онкологической заболеваемости приходится не более 1%», — сообщается в telegram-канале мэрии Салехарда.
Девочка проходила обследование и лечение в Москве, в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Блохина. В Нижневартовске она на протяжении шести месяцев прохождения курсы поддерживающей химиотерапии. В завершении девочка рассказала о своей мечте — она хочет, чтобы все выздоровели.
Теперь все пациенты с Ямала смогут проходить лечение от онкологии в своем регионе. В ноябре на базе Новоуренгойской больницы были открыты радиологический и хирургический корпуса. Оказание помощи здесь онкобольным началось в начале декабря.
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