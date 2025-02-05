Приставы взыскали с жителей Тюменской области более десяти миллиардов рублей

Судебные приставы Тюменской области взыскали с жителей региона в 2024 году более десяти миллиардов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
«Общая сумма, взысканная в 2024 году в пользу различных категорий взыскателей, составила 10,5 млрд рублей. В бюджетную систему Российской Федерации перечислено свыше 1,6 млрд рублей. Доход федерального бюджета от взыскания исполнительского сбора составил почти 557 млн рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе судебных приставов.
В приоритете у судебных приставов Тюменской области несколько направлений. В том числе, работа с должниками по алиментам и компаниями, которые задерживают либо не отдают своим сотрудникам заработную плату.
В 2024 году на исполнении у судебных приставов Тюменской области находилось около 1,6 млн исполнительных документов. Ранее URA.RU писало, что на территории Тюменской области было изъято 108 автомобилей и мотоциклов. 17 единиц техники передали в зону проведения СВО.
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