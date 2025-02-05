05 февраля 2025

Приставы взыскали с жителей Тюменской области более десяти миллиардов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В УФССП Тюменской области подвели итоги 2024 года
В УФССП Тюменской области подвели итоги 2024 года Фото:

Судебные приставы Тюменской области взыскали с жителей региона в 2024 году более десяти миллиардов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

«Общая сумма, взысканная в 2024 году в пользу различных категорий взыскателей, составила 10,5 млрд рублей. В бюджетную систему Российской Федерации перечислено свыше 1,6 млрд рублей. Доход федерального бюджета от взыскания исполнительского сбора составил почти 557 млн рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе судебных приставов.

В приоритете у судебных приставов Тюменской области несколько направлений. В том числе, работа с должниками по алиментам и компаниями, которые задерживают либо не отдают своим сотрудникам заработную плату. 

В 2024 году на исполнении у судебных приставов Тюменской области находилось около 1,6 млн исполнительных документов. Ранее URA.RU писало, что на территории Тюменской области было изъято 108 автомобилей и мотоциклов. 17 единиц техники передали в зону проведения СВО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Судебные приставы Тюменской области взыскали с жителей региона в 2024 году более десяти миллиардов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП. «Общая сумма, взысканная в 2024 году в пользу различных категорий взыскателей, составила 10,5 млрд рублей. В бюджетную систему Российской Федерации перечислено свыше 1,6 млрд рублей. Доход федерального бюджета от взыскания исполнительского сбора составил почти 557 млн рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе судебных приставов. В приоритете у судебных приставов Тюменской области несколько направлений. В том числе, работа с должниками по алиментам и компаниями, которые задерживают либо не отдают своим сотрудникам заработную плату.  В 2024 году на исполнении у судебных приставов Тюменской области находилось около 1,6 млн исполнительных документов. Ранее URA.RU писало, что на территории Тюменской области было изъято 108 автомобилей и мотоциклов. 17 единиц техники передали в зону проведения СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...