Любители экстрима в ЯНАО портят лыжню перед массовой гонкой

Накануне массовой гонки «Лыжня России — 2025» любители снегоходов «давят» лыжную трассу в Надыме (ЯНАО). Местные лыжники сообщили в соцсетях, что на восстановление лыжни уходит много времени, однако это не волнует экстремалов.
«Водители частных и не только снегоходов — убедительная просьба не ездить на лыжной трассе, которая находится в сопках! На подготовку лыжной трассы уходит очень много времени и сил, уважайте чужой труд. На трассе тренируются дети и взрослые», — сообщил Дмитрий Лонгортов в группе «Злой и добрый надымчанин».
По сообщению местных жителей, лыжная трасса в сопках (2-ка, 3-ка, 5-ка) находится там десятки лет. «Все, кто хоть какое-то отношение имеют к лыжам, снегоходам и сноубордам знают, где расположена эта трасса. То, что уходит много сил и времени на подготовку трассы, знаю точно не по наслышке», — написала в комментариях Ольга Кириченко. Корреспондент агентства отправил запрос о подготовке мероприятия в мэрию Надыма, ответ ожидается.
Обновлено в 15:50: по сообщению администрации Надыма, физкультурное мероприятие по лыжным гонкам «Лыжня России» состоится 9 февраля 2025 года на территории лыжной базы МАУ ДО «СШ „Арктур“. Она расположена в Кедровой роще.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО в 18 раз состоится всероссийская массовая гонка лыжников. «Лыжня России» пройдет в Ноябрьске, Салехарде, Губкинском, Надымском и Пуровском районах 8, 9 февраля и 29 марта 2025 года.
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