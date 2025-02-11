Тюменка воткнула нож в спину любимого, который мешал ей пить пиво с сестрой

В Тюменском районе девушка воткнула нож в спину сожителя, который помешал ей распивать пиво с сестрой. Мужчина просил их закончить застолье, так как на следующий день всем нужно было идти на работу. Такая информация указана в судебном деле, которое имеется в распоряжении URA.RU.
«Обвиняемая распивала спиртные напитки с сестрой, которая пришла к ней в гости. Ее сожитель в грубой нецензурной форме сказал им расходиться. Девушка пыталась его успокоить, он все равно стоял на своем. Тогда она сказала ему: „Если ты сейчас не успокоишься, я тебя ткну“. Но он не успокоился. Пройдя на кухню, она взяла первый попавшийся нож в ящике, подошла к потерпевшему и нанесла ему один удар в область спины», — указано в документе.
Тюменка испугалась случившегося и вызвала скорую. В суде девушка признала свою вину. Ей назначили два года лишения свободы условно.
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