11 февраля 2025

Тюменка воткнула нож в спину любимого, который мешал ей пить пиво с сестрой

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменка испугалась случившегося и вызвала скорую
Тюменка испугалась случившегося и вызвала скорую Фото:

В Тюменском районе девушка воткнула нож в спину сожителя, который помешал ей распивать пиво с сестрой. Мужчина просил их закончить застолье, так как на следующий день всем нужно было идти на работу. Такая информация указана в судебном деле, которое имеется в распоряжении URA.RU.

«Обвиняемая распивала спиртные напитки с сестрой, которая пришла к ней в гости. Ее сожитель в грубой нецензурной форме сказал им расходиться. Девушка пыталась его успокоить, он все равно стоял на своем. Тогда она сказала ему: „Если ты сейчас не успокоишься, я тебя ткну“. Но он не успокоился. Пройдя на кухню, она взяла первый попавшийся нож в ящике, подошла к потерпевшему и нанесла ему один удар в область спины», — указано в документе.

Тюменка испугалась случившегося и вызвала скорую. В суде девушка признала свою вину. Ей назначили два года лишения свободы условно.

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В Тюменском районе девушка воткнула нож в спину сожителя, который помешал ей распивать пиво с сестрой. Мужчина просил их закончить застолье, так как на следующий день всем нужно было идти на работу. Такая информация указана в судебном деле, которое имеется в распоряжении URA.RU. «Обвиняемая распивала спиртные напитки с сестрой, которая пришла к ней в гости. Ее сожитель в грубой нецензурной форме сказал им расходиться. Девушка пыталась его успокоить, он все равно стоял на своем. Тогда она сказала ему: „Если ты сейчас не успокоишься, я тебя ткну“. Но он не успокоился. Пройдя на кухню, она взяла первый попавшийся нож в ящике, подошла к потерпевшему и нанесла ему один удар в область спины», — указано в документе. Тюменка испугалась случившегося и вызвала скорую. В суде девушка признала свою вину. Ей назначили два года лишения свободы условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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