Задержанную поместили в СИЗО
На вокзале Екатеринбурга силовики задержали 25-летнюю уроженку Тюменской области, объявленную в федеральный розыск. Девушка сбежала из-под ареста, рассказали URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
«Девушка обвиняется в совершении 10 преступлений, связанных с покушением на сбыт запрещенных веществ. В качестве меры пресечения в отношении тюменки был избран арест, однако она скрылась от правосудия», — пояснили там.
Сыщикам линейного отдела полиции стало известно, что разыскиваемая может передв