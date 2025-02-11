В Перми открылась пекарня, которую суд закрыл из-за массового отравления

В микрорайоне Парковый открылась пекарня «Хлебница», которую в январе суд закрыл из-за массового отравления. Владелица заведения устранила все замечания, сообщили на сайте краевых судебных приставов.
«Индивидуальный предприниматель уведомил суд о том, что все ранее выявленные недостатки устранены. Пекарня по адресу проспект Парковый, 9В готова вновь оказывать услуги», — сказано в сообщении.
Уточняется, что на судебном заседании по поводу досрочного открытия пекарни присутствовал представитель Роспотребнадзора. Ведомство проверило заведение, и подтвердило, что нарушения исправлены.
Ранее URA.RU рассказало, что в январе пекарню закрыли на 80 суток из-за массового отравления пермяков. Горожане заболели в преддверии Нового года. В сырье, которое пекарня закупала у поставщиков, обнаружили возбудитель сальмонеллеза.
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