11 февраля 2025

В Перми открылась пекарня, которую суд закрыл из-за массового отравления

© Служба новостей «URA.RU»
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Пекарня заработала раньше срока
Пекарня заработала раньше срока Фото:

В микрорайоне Парковый открылась пекарня «Хлебница», которую в январе суд закрыл из-за массового отравления. Владелица заведения устранила все замечания, сообщили на сайте краевых судебных приставов.

«Индивидуальный предприниматель уведомил суд о том, что все ранее выявленные недостатки устранены.  Пекарня по адресу проспект Парковый, 9В готова вновь оказывать услуги», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на судебном заседании по поводу досрочного открытия пекарни присутствовал представитель Роспотребнадзора. Ведомство проверило заведение, и подтвердило, что нарушения исправлены. 

Ранее URA.RU рассказало, что в январе пекарню закрыли на 80 суток из-за массового отравления пермяков. Горожане заболели в преддверии Нового года. В сырье, которое пекарня закупала у поставщиков, обнаружили возбудитель сальмонеллеза.

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В микрорайоне Парковый открылась пекарня «Хлебница», которую в январе суд закрыл из-за массового отравления. Владелица заведения устранила все замечания, сообщили на сайте краевых судебных приставов. «Индивидуальный предприниматель уведомил суд о том, что все ранее выявленные недостатки устранены.  Пекарня по адресу проспект Парковый, 9В готова вновь оказывать услуги», — сказано в сообщении. Уточняется, что на судебном заседании по поводу досрочного открытия пекарни присутствовал представитель Роспотребнадзора. Ведомство проверило заведение, и подтвердило, что нарушения исправлены.  Ранее URA.RU рассказало, что в январе пекарню закрыли на 80 суток из-за массового отравления пермяков. Горожане заболели в преддверии Нового года. В сырье, которое пекарня закупала у поставщиков, обнаружили возбудитель сальмонеллеза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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